Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması

Şenol Güneş ile Bursaspor'dan resmi olarak ayrıldıktan sonra görüşmelere başladıklarını açıklayan Orman, "Hoca Bursaspor'dan geldi. Bursaspor'da sözleşmesi bitti, bitmeden önce hiçbir görüşmemiz olmadı. Şu anda milli takımın başında bir hoca var. 100'üncü yılda Beşiktaş'ı şampiyon yapmış, saygı duyduğumuz Lucescu var. Bugün maçları da seyretti. Bizim hocamız da sahada Beşiktaş'ın başında. Şu anda bunları konuşmak doğru değil. Beşiktaş iyi bir yoldayken, maç başlamamış, Şenol hoca oraya gitti, buraya geldi. Bunların konuşulması şık değil. Futbolun içerisinde büyük bir ekonomi dönüyor. Şenol hocanın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Benim de başkan olarak Mayıs ayında kongrem var. Türk sporunun olduğu yerler belli. Tüm kulüplerin mali durumları belli. Şu anda bir yapılanma, UEFA ile birlikte, TFF - Kulüpler Birliği, bir çalışma götürüyoruz. Bizim şu andaki gündemimizde sezon sonu yok. Şu anda Beşiktaş lige konsantre oldu. Lucescu ayrılır, Şenol hoca oraya gitmek ister, bunlar olabilecek şeyler. Şu anda da Şenol Güneş milli takımı çalıştırabilir. Bir hoca sezon içerisinde başka bir yere gidebilir, bunlar olan şeyler. Şu anda böyle bir durum yok ama olabilir mi, olabilir. Ama hocamız da söylüyor, ben kulübümün başındayım diye" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZLA SEZON SONU ŞARTLARI KONUŞURUZ, HOCA BEĞENMEYİP MİLLİ TAKIMA VEYA BAŞKA BİR TAKIMA GİDEBİLİR"

Şenol Güneş'le çok üst düzey bir ilişkisi olduğunu belirten Fikret Orman şöyle konuştu: "Benim Şenol Güneş'le bireysel ilişkim çok yüksek seviyededir. Birbirimizi çok severiz. Hoca kulübünün başında, sezon sonuna kadar da sözleşmesi var. Beşiktaş'ın hocasını gönderme gibi bir niyeti yok. Beşiktaş niye hocasını göndermek istesin? İşimize bakıyoruz, bizim hocayı gönderme niyetimiz yok. Hocamız da basın toplantısında söyledi, ben takımın başındayım dedi. Ben de aynısını söylüyorum. Sezon sonu geldiği zaman takımın başında kalması için şartları konuşuruz, hoca beğenmeyip milli takıma gidebilir, başka bir dünya kulübüne gidebilir. Olursa konuşulur, bakılır. Beşiktaş sözleşmesinin arkasında. Biz bazı oyuncularımızla ayrılmak istiyoruz. Oyuncular bir yere gitmediği zaman kalıyor. Futbol dünyası böyle bir dünya. Beşiktaş kontratlarını yerine getiriyor. Sezon sonuna kadar hocamızlayız. Sezon sonu geldiğinde hocamız kalmak isterse biz de tekrar konuşuruz. Ben başkan seçilirsem bunlar söz konusu olabilir. Beşiktaş'ın boş gündemlerle kaybedecek vakti yok."



"HOCA, 'BEŞİKTAŞ'TA 4 SENEDİR HOCALIK YAPIYORUM, MİLLİ TAKIMDA YENİ HEYECAN İSTİYORUM' DİYEBİLİR"

Şenol Güneş'le yapılan sözleşmesinin neden 2019 yılına kadar yapıldığına açıklık getiren Orman, "Beşiktaş yönetimi, bir temenni, bir niyet ortaya koydu. Bugüne kadar yapılan anlaşmalar ve söylemler hocamızı güçlendirmeye yöneliktir. Neden Şenol Güneş'le 2019'a kadar sözleşme yaptık, seçim var diye. Yoksa Serdal Adalı'nın söylediği, hocamızı istiyoruz. Aynı şeyleri söylemekten bıktım. Bunu perçinlemek için hocamıza sözleşme teklif edeceğiz dedikleri doğrudur. Ama bu teklif, bu sürecin sonunda olacaktır. Biz Şenol Güneş'le, Bursaspor'la sözleşmesi bittiğinde görüştük. Şimdi Beşiktaş'la sözleşmesi bittiğinde oturur konuşuruz. Hocamız Beşiktaş'ta kalmak isterse, biz de o günün şartlarında oturur konuşuruz. Hocamızın milli takımın başına geçmesi de çok normal bir şey. Milli takımdan ayrılma süreçlerini biliyorsunuz. Hoca, Beşiktaş'ta 4 senedir hocalık yapıyorum, milli takımda yeni heyecan istiyorum diyebilir. Bunlar gayet normal şeyler. Biz Şenol hocayı çok seviyoruz. Şu anda beraberiz, işimize gücümüze bakıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.