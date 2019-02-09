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Galatasaraylı hakem isyanı

’nın maçına atadığı hakem ’da tepki çekti

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Galatasaraylı hakem isyanı
Trabzon yerel basını, Galatasaray maçına atanan hakem Ümit Öztürk'e ve bu atamayı yapan MHK'ya tepki gösterdi. Birçok yerel gazete, "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" yorumunu yaptı. Son Nokta Gazetesi, "Balık baştan kokar, MHK iyice saçmalamaya başladı. Galatasaraylı Ümit Öztürk'ü derbi maça atadı" ifadelerine yer verirken, Günebakış Gazetesi ise "Ümit Öztürk Galatasaraylı" manşetini kullandı. Karadeniz Gazetesi, "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" başlığını atarken, Taka Gazetesi de hakem Ümit Öztürk'ün bugüne kadar verdiği kararlarla Galatasaray maçlarına damga vurduğunu yazdı. Kuzey Ekspres Gazetesi ise Ümit Öztürk için "Handikapları var" yorumuna yer verdi.
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Galatasaraylı hakem isyanı
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