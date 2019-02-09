Hanımla maç izlemek zor

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Kimse fark etmedi, Alanya'da taraftarımız 'Başkan el salla' diye tezahürat yaptı. Beni tribünde zannediyorlar" dedi. Yürürlükteki 150 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle maçlara gelemeyen Cengiz, "Oysa ki bu cezayı ilk aldığımda sevindim.diye düşündüm. Ama yönetici arkadaşlarım hemen uyardı ve yönetmeliği gösterdi. Komple stat yasağı söz konusu" açıklamasını yaptı.Uygulamanın çok yanlış olduğu fikrini Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e tekrar dile getirdiğini aktaran başkan Cengiz, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı kastederek, "Zamanında birisini zapt etmek için alınmış bir karar" ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz, "Maçları tribün yerine evde izlemek zor olmuyor mu? sorusuna ise gülerek,cevabını vererek espriyi patlattı.GALATASARAY Erkek Basketbol Takımı'nın isim ve forma sponsoru Doğa Sigorta oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine başkan Mustafa Cengiz ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın yanı sıra oyuncular ve teknik heyet katıldı. Başkan Cengiz erkek basketbol takımına getirilen transfer yasağı ile ilgili olarak da "Bizden önce gelmiş bir yasak. Kaldırıyoruz, tekrar geliyor. Borç sarmalından kurtulmamız gerek" değerlendirmesinde bulundu.