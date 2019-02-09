Selçuk mu Donk mu?

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın yeni transferi Diagne'nin 4 maçlık cezası sona erdi.İtalyan kondisyoner Bartali tarafından bu maça özel olarak hazırlanan Diagne tek forvet olarak görev yapacak, Alanya'da ilk 11'de olan Mitroglou ise yedek soyunacak. Düz koşulara başlayan Mariano, Benfica sınavı düşünülerek riske edilmeyecek.Cezalı Fernando'nun yokluğunda Selçuk-Donk ikilisinden biri şans bulacak. İlk 11'i ve sistemi büyük ölçüde belirleyen teknik heyet, Selçuk ile Donk arasındaki tercihe son taktik çalışmada karar verecek.MusleraLinnesMarcaoLuyindamaNagatomoSelçuk (Donk)NdiayeFeghouliBelhandaOnyekuruDiagneBENFICA'NIN 2017 yılında Marsilya'ya sattığı Kostas Mitroglou üzerinde hâlâ haklarının bulunduğu öğrenildi. Portekiz kulübünün, Mitroglou transferinden pay hakkı olduğu ve bu nedenle Yunan golcünün kendilerine karşı bir takımda forma giymemesi için sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. Sarıkırmızılıların bu nedenle yıldız futbolcuyu UEFA kadrosuna bildirmediği belirtildi.