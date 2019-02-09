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Selçuk mu Donk mu?

G.Saray’da Trabzonspor maçının 11’i büyük ölçüde belirlendi. Tek soru işareti cezalı Fernando’nun yerine forma giyecek olan isimde

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Selçuk mu Donk mu?
Galatasaray'ın yeni transferi Diagne'nin 4 maçlık cezası sona erdi. Senegalli forvet, sarı-kırmızılı formayla siftahı Trabzonspor'a karşı yapacak. İtalyan kondisyoner Bartali tarafından bu maça özel olarak hazırlanan Diagne tek forvet olarak görev yapacak, Alanya'da ilk 11'de olan Mitroglou ise yedek soyunacak. Düz koşulara başlayan Mariano, Benfica sınavı düşünülerek riske edilmeyecek. Takıma dönen Nagatomo sol bekte formasını geri alacak. Cezalı Fernando'nun yokluğunda Selçuk-Donk ikilisinden biri şans bulacak. İlk 11'i ve sistemi büyük ölçüde belirleyen teknik heyet, Selçuk ile Donk arasındaki tercihe son taktik çalışmada karar verecek.

Muslera
Linnes
Marcao
Luyindama
Nagatomo
Selçuk (Donk)
Ndiaye
Feghouli
Belhanda
Onyekuru
Diagne

Mitroglou'ya Benfica engeli!
BENFICA'NIN 2017 yılında Marsilya'ya sattığı Kostas Mitroglou üzerinde hâlâ haklarının bulunduğu öğrenildi. Portekiz kulübünün, Mitroglou transferinden pay hakkı olduğu ve bu nedenle Yunan golcünün kendilerine karşı bir takımda forma giymemesi için sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. Sarıkırmızılıların bu nedenle yıldız futbolcuyu UEFA kadrosuna bildirmediği belirtildi.
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Selçuk mu Donk mu?
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