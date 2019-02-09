Son dakika haberi: Şenol Güneş istifa edeceği iddialarına yanıt verdi

Bugünün en çok konuşulan konularından biri Şenol Güneş oldu. Güneş, canlı yayında Beşiktaş'tan istifa edeceği iddialarına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldiği toplantının ardından milli takımın başına geçmeyi kabul ettiği iddia edilmişti. Hafta içerisinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen tecrübeli teknik adamın kendisine yapılan teklifi tek bir şartla kabul ettiği iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Güneş, Beşiktaş'taki görevini tamamlayıp, milli takımın başına bu şartlar altında geçmek istediği medyada en çok konuşuylan konular arasında yer almıştı.