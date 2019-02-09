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Son dakika haberi: istifa edeceği iddialarına yanıt verdi

Son dakika haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü , 'nun yerine 16 yıl aradan sonra milli takımın başına geçeceği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Güneş, Beşiktaş'taki görevini tamamlayıp, milli takımın başına bu şartlar altında geçmek istediği medyada en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Şenol Güneş'ten Beşiktaş'tan ayrılacağı yönündeki iddialara canlı yayında yanıt verdi... İşte Şenol Güneş'in istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 9.2.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 18:53
Son dakika haberi: Şenol Güneş istifa edeceği iddialarına yanıt verdi

Bugünün en çok konuşulan konularından biri Şenol Güneş oldu. Güneş, canlı yayında Beşiktaş'tan istifa edeceği iddialarına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldiği toplantının ardından milli takımın başına geçmeyi kabul ettiği iddia edilmişti. Hafta içerisinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen tecrübeli teknik adamın kendisine yapılan teklifi tek bir şartla kabul ettiği iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Güneş, Beşiktaş'taki görevini tamamlayıp, milli takımın başına bu şartlar altında geçmek istediği medyada en çok konuşuylan konular arasında yer almıştı.

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Son dakika haberi: Şenol Güneş istifa edeceği iddialarına yanıt verdi
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