Trabzonspor’a 2 müjde birden

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da kritik Galatasaray maçı öncesi müjdeli haberler geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan ve sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.Beşiktaş maçında sakatlanan ve 54 gündür takımdan ayrı kalan Jose Sosa ise tamamen iyileşti ve dün idmanda oldukça iyi gözüktü. Sadece maç eksiği bulunan Sosa'nın Galatasaray maçının kadrosunda yer alacağı ancak maça 11'de başlama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Ankaragücü maçında sol arka adalesinde yırtık oluşan kaleci Uğurcan Çakır'ın durumu ise karşılaşma öncesi belli olacak.Trabzonspor'un Galatasaray karşısında en büyük kozlarından birisi Yusuf Yazıcı olacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Galatasaray'ı affetmiyor. Bugüne kadar İstanbul ekibine karşı dört maçta forma giyen genç futbolcu, bu maçlardaaltına imza attı ve tametki etmeyi başardı.Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisi süren Pereira dünkü antrenmanı ziyaret etti. Antrenmana koltuk değnekleri ile gelen Portekizli sağ bek bir süre antrenmanı seyredip takım arkadaşlarına moral verdi.