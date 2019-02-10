Aykut Kocaman: yerlerde yatmalar ve benzeri şeyler hoş değil

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde evinde Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Birbirine yakın iki takım. Hem puan cetvelinde hem de oyun tarzı, beklentiler, var olan olanaklar içindeki modern oyunun, daha çok puan, daha çok maç kazanmaya giden modern oyunun var olan olanakları içindeki iki tane temsilcisi gibi gözüktük açıkçası sahada. Top sendeyken hücumların şekillenme hali, top rakibe geçtikten sonra savunma pozisyonu alma hali sonuçta bizi de Malatyasporu'da puan cetvelinin üst sıralarına taşıdı. Bugün de iki takımdan beraberliğin biraz daha öne çıktığı, eşitliği bozanın bir kere daha yakalanma ihtimalinin olduğu ama öbür taraftan da kazanmak için bir kere daha bozma ihtimali sanki maç öncesinde biraz daha kağıt üzerinde düşünce olarak gözüküyordu. Tam anlamıyla zaten maçta buna yakın geçti. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarı iki takım açısından da farklı oldu. İlk yarıda genel olarak topun arkasında bekleyen, hem direkt uzun toplarla, aynı zamanda da hızlı hücumlarla atak yapmak isteyen bir Malatyaspor takımı, bizim karşımızda böyle durdular. Onların aslında istediği oyuna yakın bir oyun oynadık biz. Bir türlü özellikle ikinci bölgedeki pas trafiğimizi hızlandırarak yüzü dönük oyuncuları bulamadık kaleye doğru gidebilecek. Aynı zamanda savunma arkasına geçişlerde de problemler oldu, aksamalar oldu. Topun ağır dönmesi Malatyaspor'un yerleşimini kolaylaştırdı. Birkaç tane öne geçme fırsatı verdi bize ama cılız ataklardı, çok kuvvetli ataklar değildi. Sadece atak anlamında değil, rakibimizi biraz hırpalamak adına da bizim için en önemli kriterlerden bir tanesiydi kazanmaya giden yolda. Hırpalama şansıda bulamadık. Oyun biraz daha Malatyaspor'un istediği gibi geçti" dedi.

"SON DERECE HIZLI GELEN BİR TAKIMI SON DERECE KOLAY BİR ŞEKİLDE BLOKE ETMEYİ BAŞARDIK"

Karşılaşma boyunca kendi lehlerine tek bir olumlu şey söyleyebileceklerini söyleyen Kocaman, "Son derece hızlı gelen bir takımı son derece kolay bir şekilde bloke etmeyi başardık. Özellikle kalemize gelmelerini engelledik. İkinci yarı, yapamadığımız şeyleri biraz daha yapmak için soyunma odasında biraz daha bu konunun üzerine düştük ve öyle başladı, direkt toplarla başladık. Biraz daha savunmalarının üzerine doğru götürmeye başladık oyunu. Hem oyunun ritmi arttı, hem oyundaki etkinliğimiz arttı. Çok büyük pozisyonlar olmamakla beraber, oyundaki ritmimiz arttı. Galibiyete doğru giderken bir anda geriye düşmek tabii bütün her şeyi berbat etti. Açıkçası o andan itibaren tekrar beraberliği yakalamak ve aynı zamanda tekrar galibiyete koşmak çok kolay değildi. Çünkü zaten savunma kurgusu yüksek bir takımla, sert bir takımla oynuyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ GÜCÜMÜZLE NE YAPABİLİRSEK ORAYA KADAR GİTMEK İSTEYEN BİR TAKIMIZ..."

Maçın başından itibaren hemen hemen her pozisyonda yerden kalkmayan oyuncular olduğunu ifade eden Kocaman, "Temas yokken de, temas varmış gibi sürekli Konyasporlu oyunculara kart aldırmak için çaba doğru bir davranış biçimi değil. Ben hep kişisel olarak şunu anlatıyorum, oyunun içinde bu oyun tabii ki, aldatmalar olan oyun. Yani çalım atmak, bir takım taktikler geliştirmek zaten rakibi aldatmaya yönelik şeyler. Ama bunlar meşru hareketler meşru hareketlerin dışında hiçbir şey yapmayın yani, mümkün olduğu kadar yapmayın. Biz gücümüzle ne yapabilirsek oraya kadar gitmek isteyen bir takımız. Kafa topuna çıkan oyuncunun yüzüne hafifte olsa bir temas geldiği andan itibaren kendini atmadığı zaman rakibin işine geliyor. Rakip aynı şeyi yaptığı andan itibaren hep sarı kart zincirinin içine giriyorsun. Bugün bir yerlerde yatmalar ve benzeri şeyler hoş değil. Malaytaspor'un bu oyununa da yakışmıyor. Zaten iyi bir takım, gerçekten iyi oyuncular da var. Böyle oynayan bir takıma karşı, kurgusu iyi olan bir takıma karşı açıkçası geriye düştükten sonra maçı çevirmek kolay değildi. O süre açısından erken cevap verdik. Hatta sonunda da belki maçı çevirebilecek hale de getirdik çok etkili olmasa da, ama bununla beraber çok net bir fırsat kaçırdılar. Bu anlamda bakıldığı zaman kötünün iyisi demek herhalde yanlış bir ifade olmaz" diye konuştu.

"HALİL HOCA SAHALARDAN UZAKTI, FORMDA GÖZÜKMEDİ"

VAR sistemini zaman zaman eleştirdiklerini, zaman zaman işlerine geldiğini, zaman zaman aleyhlerine olduğunu vurgulayan Kocaman, "Maçın son anındaki pozisyon daha fazla sanki hakem tarafından da kol sabit gibi düşünülerek karar verildi. Ancak çok net bir şekilde gözüküyor ki, özellikle görüntülerde, ben maçta fark edemedim bunu, kol direkt olarak topa doğru gidiyor. Vücuda yapışık ama kol açık, dirsekten açık ve direkt topa doğru gidiyor. Topu önlemeye yönelik bir hamle gibi gözüktü. Düşünerek karar verince maçın son dakikası ve benzeri şeyler lehimize aleyhimize olabiliyor bu tip durumlarda. O zaman işin biraz daha o tarafına doğru gitti. VAR, düşünerek karar verme imkanı sağlıyor. Benim tahminime göre yanlış kararların o anda verilen ya da verilmeyen yanlış kararların yüzde 85'i gibi, yüzde 90'ı gibi ortadan kaldırıyor. Ancak öbür taraftan bazı yerler var ki duygular yine öne giriyor. Birkaç haftadır Halil hoca sahalardan uzaktı, formda gözükmedi. Karar yetisi açısından biraz yanlışlıklar vardı. Bugün bu anlamda bizim açımızdan tabi biraz daha sıkıntılıydı" ifadelerine yer verdi.