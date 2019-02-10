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'dan tarihi fark... 10-0

'ın son 32 turunda karşı karşıya geleceği Portekiz ekibi , Portekiz Premier Ligi'nin 21. haftasında evinde Nacional Madeira'yı 10-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 10.2.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 23:24
Benfica'dan tarihi fark... 10-0

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 21. haftasında sahasında konuk ettiği Nacional Madeira'yı 10-0 mağlup etti.

Maçta Benfica'ya galibiyeti getiren goller Alejandro Grimaldo, Haris Seferovic (2), Joao Felix, Pizzi (pen.), Francisco Reis Ferrerira, Ruben Dias, Jonas (2) ve Rafa Silva'dan geldi. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri tam 8 farklı oyuncunun kaydetmesi ise dikkat çekti.

Portekiz devi Rui Vitoria ile yollarını ayırdıktan sonra geçici olarak göreve getirilen Bruno Lage yönetiminde ligde çıktığı 5. maçını da kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı 14 Şubat'ta Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak.

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Benfica'dan tarihi fark... 10-0
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