İstanbulspor: 2 - Adana Demirspor: 0 | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada sağ taraftan Hakan Bilgiç'in içeri çevirdiği topa kale önünde Pote'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alperen'de kaldı.
59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tuncer'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore'nin yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.
77. dakikada sağ taraftan Eslem'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
87. dakikada Adana Demirspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Halil İbrahim Sönmez'in ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan xx, Kamil Çetin xx, Anıl Usta xx
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal xx, Onur Ural xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Tuncer Aksu xx, Murat Duruer xx (Eslem Öztürk dk. 72 x), Onur Ergün xx, Halil Çolak xx (Arif Morkaya dk. 84 ?), Cajic xx, Halil İbrahin Sönmez xx (Görkem Güven dk. 88 ?), İbrahim Yılmaz xx
YEDEKLER: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, Balikuv, Perovic
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Mitrovic xx, Hakan Bilgiç xx (Batuhan dk. 77 x), Traore xxx, Vedat Bora xx (Legear dk. 54 x), Kaan Kanak xx (Levent Ayçiçek dk. 64 x), Süleyman Koç xx, Berk Yıldız xx, Pote xx
YEDEKLER: Kurtuluş Yurt, Erdal Öztürk, Semih Güler, Gladkyy
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat
GOLLER: İbrahim Yılmaz (dk. 77), Halil İbrahim Sönmez (dk. 87) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Sönmez, Cajic (İstanbulspor) Vedat Bora, Kaan Kanak, Traore, Mitrovic (Adana Demirspor)