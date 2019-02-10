Konyaspor - Malatyaspor (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Abdou Razack Traore, Deni Milosevic, Adis Jahovic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare
YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Guilherme, Thievy Bifouma, Adem Büyük
Yedekler: Ertaç Özbir, Mustafa Akbaş, Sincere Seth, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Buğra Çağıran, Ömer Şişmanoğlu, Eren Tozlu, Aboubakar Kamara