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- Malatyaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Atiker , Evkur 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 10.2.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 14:02
Konyaspor - Malatyaspor (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor.

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Takımların kadroları şöyle:

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Abdou Razack Traore, Deni Milosevic, Adis Jahovic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare

YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Guilherme, Thievy Bifouma, Adem Büyük
Yedekler: Ertaç Özbir, Mustafa Akbaş, Sincere Seth, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Buğra Çağıran, Ömer Şişmanoğlu, Eren Tozlu, Aboubakar Kamara

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