Sahne Diagne’nin

BUGÜN NELER OLDU

Kasımpaşa adına bir yılda ligde 17 farklı takıma tam 31 gol atan Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne sarı-kırmızılı formayla siftahı Trabzonspor'a yapacak. Senegalli golcü performansıyla Gomis'i unutturmaya ve 6 aydır forvet bekleyen taraftarın kalbine girmeye çalışacak.Trabzonspor karşısında galibiyetten başka sonuç düşünmeyen Galatasaray'da bu maça özel prim verilmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın kazanması halinde futbolculara sözleşmelerinde yazan puan başına bonuslar ödenecek.