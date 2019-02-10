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Sahne Diagne’nin

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Sahne Diagne’nin
Kasımpaşa adına bir yılda ligde 17 farklı takıma tam 31 gol atan Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne sarı-kırmızılı formayla siftahı Trabzonspor'a yapacak. Senegalli golcü performansıyla Gomis'i unutturmaya ve 6 aydır forvet bekleyen taraftarın kalbine girmeye çalışacak.

GALİBİYETE ÖZEL PRİM YOK
Trabzonspor karşısında galibiyetten başka sonuç düşünmeyen Galatasaray'da bu maça özel prim verilmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın kazanması halinde futbolculara sözleşmelerinde yazan puan başına bonuslar ödenecek.
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