Beşiktaş'tan flaş hamle! Şenol Güneş'in yerine...

Yönetim gelecek sezon ise eski hocası Mircea Lucescu ile yola devam etmeyi planlıyor

Beşiktaş yönetiminin, Şenol Güneş'in ayrılma ihtimaline karşı bir süredir teknik adam arayışları içinde olduğu ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman ve yönetiminin Şenol Güneş'in eski yardımcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Güneş'in Milli Takım'a sezon bitmeden gitme ihtimaline karşılık yapılan bu operasyonda Kartal'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ın da adının gündeme geldiği ancak Yalçın'ın halen Alanyaspor'u çalıştırmasından dolayı isminin rafa kaldırıldığı öğrenildi. Yönetim sezon sonuna kadar Tuna ile yola devam etmek, yeni sezona ise 100. yılında takımı şampiyon yapan Lucescu'ya imza attırmak düşüncesinde.

BAŞKAN ORMAN GİDİŞE VİZE VERDİ

Başkan Orman, geçtiğimiz cumartesi gecesi yayıncı kuruluşa bağlanarak, "Lucescu Milli Takım'dan ayrılır ve Şenol hoca da Milli Takım'a gitmek isteyebilir. Bunlar olabilecek şeyler. Abartmaya gerek yok. Ancak hoca şu an takımın başında" sözleriyle aslında Güneş'in gidişine "vize" verdiğini kamuoyuna duyurmuş oldu. Bu hafta içinde konuyla ilgili somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bir başka iddia ise TFF, bu hafta Lucescu'nun görevine son verecek ve Şenol Güneş'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

ROMANYA'DAN BİR İDDİA!

MEMLEKETI Romanya'dan Mircea Lucescu için önemli bir iddia ortaya atıldı. Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Mircea Rednic, "Lucescu, Dinamo Bükreş'e seve seve geri dönerim demiş. O saygı duyduğum ve hayran olduğum bir adam. Ancak Dinamo'da onunla çalışamam" diye konuştu.

Tamer Tuna, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmış, 2017-2018 sezonunda Göztepe'nin başına geçmişti. Bu sezona Sivasspor'da başlayan 42 yaşındaki Tuna, takımın kötü gidişinin ardından 12. haftada görevinden ayrılmıştı. Tamer Tuna bu sezon Beşiktaş'ın birçok maçını özel locadan takip etmişti.