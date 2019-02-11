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’dan büyük jest

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Burak Yılmaz’dan büyük jest

Beşıktaş'ta geçtiğimiz cuma günü takıma 4.2 milyon Euro ödeme yapıldı. 1 milyon Euro'nun da bu hafta içinde hesaplarda olacağı açıklandı. Ara transfer döneminde takıma katılan Burak Yılmaz'ın yöneticilere, "Gerekirse benim paramı ödemeyin takıma verin. Bana daha sonra ödeme yaparsınız" dediği öğrenildi. Ancak Beşiktaş yönetimi tüm oyunculara olduğu gibi Burak'a da 300 bin Euro olan ücretini yatırdı. Bu arada bazı oyuncuların yatırılan rakamı beğenmeyip "Neden paramızın tamamını ödemediniz" siteminde bulundukları belirtildi.

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Burak Yılmaz’dan büyük jest
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