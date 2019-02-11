Cengiz Ünder’in hayali şampiyonlar ligi

BUGÜN NELER OLDU

İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Porto maçı öncesi UEFA'ya konuştu. 21 yaşındaki futbolcu, hayallerinin peşinden gittiğini ve hedeflerine ulaşmak için çalıştığını kaydederek, "Burada olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye'nin desteğini hissediyorum ve başarılı olmaya devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonumda yarı final oynadım. Gelecekte daha iyi şeyler yaşamak istiyorum. Bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı umuyorum" dedi.