Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı yayın kanalı!

Spor Toto Süper Lig'de son maçını kaybederek taraftarları da hayal kırıklığına uğratana sarı lacivertli takım moral arıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile oynanacak maç öncesi son hazırlıklar yapıldı ve tek hedef tur için avantajlı bir skoru yakalamak. Fenerbahçe Zenit maçının yayın kanalı da mücadeleye sayılı günler kala merak konusu oldu. 'Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Zenit ile karşı karşıya geliyor. Son yapılan transferler ile kadrosunu güçlendiren sarı lacivertli takım da tek hedef galibiyet.

İşte ayrıntılar;