Gençlerimiz katledildi!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Trabzon Lisesi Çanakkale cephesine öğrencilerini gönderdi. O yıl mezun verilmedi. Emperyalist güçlere kurşun sıktık.rabzonspor'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik." ifadelerini kullandı.AHMET Ağaoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Türk futbolunu bu şekilde değiştiremeyiz.Konuşuyorsunuz, ceza veriyorlar. Biz haram tek puan istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Hakkımız çalındı ama hakkımız olan çalınmadı.Ben anlamış değilim.VAR mı düzeltecek?"Diagne'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Arda Akbulut'la karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonda iki şey çok tartışıldı. Onyekuru topla buluşurken ofsaytta mıydı? Ve Arda'dan yere düşmesine neden olan darbe aldı mı?Nagatomo'nun rakibiyle girdiği ikili mücadelede top dışarıya çıktı. G.Saray lehine taç atışı bekleyen Japon yıldız, aksi karar çıkınca Hakem'e "F… Off" diye bağırdı. Ancak Öztürk, bu küfrü duymadı. Normalde bu eylemin cezası kırmızı kart olmalıydı.Trabzonspor atağında Rodallega top ile ilerlerken Diagne arkasından faul yaptı, hakem sadece faul çaldı. Daha önceden sarı kartı olan Galatasaray'ın Senegalli forveti, bu pozisyonda da sarı görmüş olsa kırmızı kartla oyun dışında kalacaktı.53. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Caleb Ekuban'ın ayağına Marcao bastı. Trabzonsporlular penaltı bekledi. Hakem Öztürk, VAR'da pozisyonu inceledikten sonra oyunu devam ettirdi.Marcao'nun Ekuban'a G.Saray ceza sahasında yaptığı faulü ekrandan izleyen hakem Öztürk 'Devam' dedi.MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana belirlediği 12-13 kişiyle Avrupa'nın 6. büyük ligini götürme inadı yorgun, bitkin, eleştirilerden yıpranmış bir hakem grubu oluşturdu.Son dönemlerde umutlandığımız hakem Ümit Öztürk ilk defa G.Saray-Trabzon maçı yönetti.Maçın başlarında basit temaslara devam diyerek oyunu oynatma çabası olumlu gözüktü. Öztürk'ün vermiş olduğu kararlar uzun süre tartışılacak..Olmadı Ümit Öztürk.Galatasaray lehine verdiği faul doğru. Sonrasında Diagne'nin elle oynamaya çalışıp, aldatmasına çıkardığı sarı kart da doğruydu.Kaleci Arda kayarak ayakları yerde topa doğru gitti.yere basıyor sonra dizlerini kırarak kendinibırakıyor. Belki fotoğraf olarak penaltı gibigidebilir. Ama pozisyon incelendiğinde penaltıolmadığını görüyoruz.Trabzonspor ceza alanı içindemücadelesinde devam kararı doğruydu.Abdülkadir-Nagatomo mücadelesinde hakemin vermiş olduğu faulden sonra Nagatomo hakeme doğru aleni bir şekildededi. İki kez aleni şekilde tekrarladı. Bu söylemi yaparken hakem ile Nagatomo arasında kimse yok. Hakemin önü açık ve Nagatomo'ya oldukça yakın mesafede.Her ne kadar Galatasaray defansı üçlü set olarak geride duruyor olsa da Rodallega şut mesafesine girmiş bir pozisyonda topla giderken arkadan gelen Diagne, Rodallega'yı düşürüyor. Sarısı olan Diagne'nin ikinci sarıdan ihraç olması gerekirdi. Hakem sadece faul verdi.Ekuban, Marcao mücadelesi Galatasaray ceza alanı içerisinde. Marcao, Ekuban'ın ayağına önce havada vuruyor sonra basıyor.VAR inceleme tavsiye etti. Hakem, VAR'dan tekrar izledi. Ama penaltıyı ve kartı vermedi. Nasıl ki bunda VAR'a gidip inceliyorlarsa Galatasaray lehine verilen penaltıda da bu incelemeyi yapmaları gerekirdi.hafta Alanya'da dökülen Ndiaye ve Belhanda kaliteleri ile maça damga vurdu. Yeni transfer Diagne, Trezeguet'nin çok iyi beslediği adamdı. Galatasaray'da Onyekuru bu asist verimini sağlamaktan uzaktı. Fernando'nun yokluğunda forma giyen Donk, ağır oyunu ile sırıtırken, Galatasaray iki farkı bulduktan sonra bekleyen taraf oldu. Bunun sebebi 4 gün sonraki Benfica maçı ise ne ala…iki bek ve ön liberosundan yoksun Trabzonspor, kaybetti ama 90 dakika oyunun içinde kaldı. Kanatlardan ve göbeklerden çok pozisyon verdiler. Bunu Ümraniye karşısında da yaptılar. Hakem ilk yarının sonunda Diagne'yi oyundan atsa ikinci yarıda tabelaya ortak olabilirlerdi. Abdülkadir Ömür ve nefis bir gol atan Rodallega ön plana çıkan isimlerdi. Ünal Karaman'ın kısıtlı kadrosuyla elinden gelen bu…sistemi hakemler daha az hata yapılsın diye futbolun hizmetinde ama gelin görün ki hakemler saç baş yolduruyor. Ümit Öztürk, dün çaldığı penaltı pozisyonu ve ofsayt tartışmasında teknolojiden faydalanmadı. Kritik pozisyonlardaki kararlarını ise orta sahadaki eyyamcı düdükleriyle dengelemeye çalıştı.BAŞAKŞEHIR Kulübü de resmi sitesinden dün gece bir açıklama yaptı: "Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir hakkında sistemli şekilde oluşturulan olumsuz algı ve birçok asılsızi ftiranın ardından, dün ve bugün ligin puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübü'nün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür".TRABZONSPOR Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Galatasaray maçı sonrası hakem kararlarını çok sert sözlerle eleştirdi. Kulüp sitesine açıklama yapan Sağıroğlu, şu ifadeleri kullandı:Trabzonspor daha önce pek çok maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da bir değil, iki değil; sonucu doğrudan etkileyecek onlarca yanlış kararla karşı karşıya kalmıştır. Şampiyonluk yarışının ortaklarından iki takımın maçını yönetirken bitaraf olmak, ödüllendirilmesi gereken değil; futbolun bekası için zaten sergilenmesi gereken bir tavırdır.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Maçın ardından hakemi tebrik ettim. Bazen sadece bunu yaparak da gerekeni verebilirsiniz" dedi. Karaman, "Bazen biz görüyoruz ama görünmüyor. Demek ki biz bakış açımızı değiştirmeliyiz. Şu an susmayı uygun buluyorum" ifadelerini kullandı.