Göztepe hayata döndü

Ligde zor günler geçiren Göztepe dün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek hayata döndü. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, 20'de Deniz Kadah ve 31'de Borges ile 2-0 öne geçti. Alanya 42'de Tzavellas ile skoru 2-1'e getirdi.
Maçın ikinci yarısında Alanyaspor 74'te Cisse'nin attığı golle beraberliği yakaladı: 2-2.
Mücadelede son sözü 89'da Ghilas söyledi ve harika bir röveşata golüyle maçın skorunu ilan etti: 3-2.
10 sarı kartın çıktığı karşılaşmada ev sahibinden Serdar Gürler 90+2'de ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Ligde 3 maç aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes alan Göztepe puanını 25'e çıkardı. 6 maç sonra yenilen Alanya da 25 puanda kaldı.