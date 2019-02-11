Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepe hayata döndü

hayata döndü

Gol düellosuna sahne olan maçta ’u 3-2 yenen Göz-Göz, 3 hafta aradan sonra galip geldi

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Göztepe hayata döndü
Ligde zor günler geçiren Göztepe dün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek hayata döndü. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, 20'de Deniz Kadah ve 31'de Borges ile 2-0 öne geçti. Alanya 42'de Tzavellas ile skoru 2-1'e getirdi. Maçın ikinci yarısında Alanyaspor 74'te Cisse'nin attığı golle beraberliği yakaladı: 2-2. Mücadelede son sözü 89'da Ghilas söyledi ve harika bir röveşata golüyle maçın skorunu ilan etti: 3-2. 10 sarı kartın çıktığı karşılaşmada ev sahibinden Serdar Gürler 90+2'de ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ligde 3 maç aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes alan Göztepe puanını 25'e çıkardı. 6 maç sonra yenilen Alanya da 25 puanda kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe hayata döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN