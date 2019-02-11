Heyecan çok 3 puan yok!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de üst sıra takibini bırakmak istemeyen Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki mücadele 1-1 bitti. Özellikle ikinci yarıda kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Yeni Malatya 74'te Aleksic'in golü ile öne geçti. 83'te ise Jahovic, ceza alanında kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.Zaman zaman tansiyonun yükseldiği son dakikalarda iki ekip de karşılıklı net pozisyonlardan yararlanamayınca puanlar paylaşıldı.45+6'DA Malatya ceza alanında Murat ile Jevtovic'in mücadelesinde, Jevtovic yerde kalınca hakem Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve aldatmaya yönelik hareketten Konyasporlu Jevtovic'e sarı kart gösterdi.73. dakikada Malatyalı oyuncuya çarparak dışarı çıkan topta hakem Konyasporluların beklediği taç atışını, Malatya'ya verdi. Devam eden pozisyonda da Aleksic'in golü geldi. Yeşilbeyazlılar, hakeme yanlış taç kararı nedeniyle tepki gösterdi.Jahovıc, attığı gol sonrası topu vermek istemeyen kaleci Farnolle'nin elini ısırdı.