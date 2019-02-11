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Sardunya’da ucuz süt isyanı Cagliari’ye pahalıya patlıyordu

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Sardunya’da ucuz süt isyanı Cagliari’ye pahalıya patlıyordu
Seria A'da dün gece oynanan Milan-Cagliari maçı direkten döndü. Bunun nedeni ise Sardunya Adası'ndaki süt üreticilerinin fiyatları protesto etmek için yaptıkları eyleme Cagliarili futbolcuları da dahil etmek istemeleri. Tesislere giden üreticiler futbolculardan Milan maçına çıkmamalarını ve böylece seslerini duyurmalarına yardımcı olmalarını istedi. Takımın havalanına gitmek için tesislerden çıkmasını da engellemeye çalışan üreticileri "Maça çıkmazsak ağır ceza alırız" diyen genel direktör Passetti yatıştırdı. Bu sırada bazı futbolcular da sütleri yere dökerek eylemcilere destek verdiler ve sorun çözüldü
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Sardunya’da ucuz süt isyanı Cagliari’ye pahalıya patlıyordu
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