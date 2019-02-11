Sistematik hata!

Kayserispor karşısında Alper Ulusoy'un ortaya koyduğu yönetim Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu. Sarılacivertli taraftarlar sosyal medyadan bu duruma büyük tepki gösterirken, Başkan Ali Koç da taraftarın tepkisine sessiz kalmadı. Kulüp dün resmi siteden bir açıklama yaparak 14 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Açıklamada "Üst üste tekrar eden sistematik hakem hataları" vurgusu dikkat çekti. Fenerbahçe yönetimi ikinci yarının ilk maçı olan Bursaspor karşılaşmasından itibaren aleyhlerine yapılan hakem hatalarını kamuoyuna anlatacak. İkinci yarıda oynanan 4 karşılaşmada öne çıkan hatalar üzerinden yönetim şikâyetini dile getirecek ve tepkisini ortaya koyacak. İşte F.Bahçe'nin dosyasındaki o hatalar:

BURSA-F.BAHÇE 1-1

VALBUENA'YA VERİLMEYEN FAUL

90.dakikada Valbuena yerde kaldı. Cüneyt Çakır pozisyona devam dedi, Bursaspor beraberlik golünü attı. Çakır daha sonra VAR'dan izlemesine rağmen faulü vermedi.



F.BAHÇE-EY. MALATYA 3-2

M.EKİCİ'YE VERİLMEYEN PENALTI

Maçın ikinci yarısında skor 2-2 iken Mehmet Ekici ceza sahasında itildi, hakem Ali Palabıyık pozisyona devam dedi. Fenerbahçe bitime dakikalar kala bulduğu golle kazandı.



F.BAHÇE-GÖZTEPE 2-0

CASTRO'YA VERİLMEYEN KIRMIZI

Maçın 33. dakikasında skor 1-0 iken Andre Castro, Benzia'nın göğsüne tabanla müdahale etti. Hakem Suat Arslanboğa pozisyona sarı kart verdi. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.



KAYSERİ-F.BAHÇE 1-0

ŞAMİL'E ÇALINMAYAN FAUL

Maçın ilk yarısında Şamil Cinaz, Mehmet Ekici'nin ayağına bastı. Oyuncu ayağındaki morluklar nedeniyle oyundan alındı. Alper Ulusoy "sarı mı kırmızı mı" tartışmalarının yapıldığı pozisyona faul vermedi.



ZENİT'E DÖNÜŞ

F.BAHÇE'DE gözler UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit'le yarın oynanacak maça çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, takımı Kayserispor mağlubiyetinin etkisinden çıkarmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde Dirar, M.Ekici, Soldado, Zajc ve Serdar UEFA kadrosuna bildirilmedikleri için olmayacak. Yanal'ın savunmada Isla, İsmail, Roman ve Skrtel'e görev vereceği öğrenildi. Orta alanda M.Topal ve Jailson'un önünde Benzia'nın yer alacağı kaydedildi. Sağ kanatta Moses, solda Ayew en uçta ise Slimani görev yapacak. Kalede ise Harun olacak. Ersun Yanal karşılaşma öncesi bugün 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Mücadeleyi Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.