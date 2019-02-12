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hayatını kaybetti

1966 'nı kazanan İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan , 81 yaşında hayata veda etti

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 18:50
Gordon Banks hayatını kaybetti

İngiltere futbolunun efsane kalecilerinden Gordon Banks, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 1966 FIFA Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren takımın kalesini koruyan Banks'in evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Brezilya'ya karşı oynanan 1966 FIFA Dünya Kupası maçında Pele'nin yaptığı kafa vuruşunda başarılı bir refleksle gole izin vermediği pozisyonla hafızalarda yer eden Banks, İngiltere Milli Takımı'nda 73 kez görev aldı.

Kariyerinde Chesterfield, Leicester City ve Stoke City gibi ekiplerde görev yapan Banks, FIFA tarafından 6 kez yılın kalecisi seçildi.

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Gordon Banks hayatını kaybetti
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