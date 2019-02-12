Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek için avantajlı skoru yakalamak isteyen sarı lacivertli takımda tek hedef galibiyet. Ersun Yanal ve öğrencileri son hafta da kendi sahasında aldığı galibiyetler ile moral bulmuştu. Seyircisinin de desteği ile seriyi sürdürmek isteyen temsilcimizde maç öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Öte yandan Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda' sorusu ise bugünün en çok merak edilen konusu haline geldi. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri ve tüm ayrıntılar!

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ile ilgili detaylar belli oldu. Ayrıca bu önemli müsabaka öncesi muhtemel 11'ler de netleşmeye başladı.

İşte ayrıntılar;