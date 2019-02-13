Erol Bulut'tan A Milli Takım açıklaması

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü konuk edecekleri Beşiktaş maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligi ve Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamak istediklerini anlatan Bulut, sezonun 34. haftasına kadar konumlarını korumak istediklerini söyledi.

Futbolcuları farklı şekillerde oynatmaya çalıştıklarını ve takımı en iyi şekilde götürdüklerini belirten Bulut, "Geçen sezonki ve bu sezonki kadroya bakın, tamamen değişen bir futbolcu grubu var. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Değiştirirken ufak tefek sıkıntılar yaşanır. Hücum anlamında o noktayı yakalayamadık. Hücumu geliştirmek için her hafta çalışıyoruz. Son 2-3 maçta hücum ve defans anlamında gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Beşiktaş karşısında kart cezalısı olan kaleci Fabien Farnolle'nin oynayamayacağını aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Bu konuda sıkıntımız yok. Ertaç Özbir her zaman hazır olan bir oyuncumuz. Bugüne kadar çok iyi performans gösterdi, Beşiktaş karşısında da çok iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Bifouma son maçta aldığı darbeden dolayı bir ay bizden uzak kalacak gibi görünüyor. Pereira da yaklaşık 10 gün bizden uzak kalacak. Buğra'nın hafif bir sıkıntısı var, aramızda yok. Aboubakar, antrenmanda dizine bir darbe aldı, bugün aramızda yok. Bunların dışında tüm futbolcularımız hazır."

Beşiktaş'a karşı da her maça olduğu gibi hazırlandıklarına dikkati çeken Bulut, "Beşiktaş'ın kalitesi ortada. Kaliteli futbolcuları var. Her maçta olduğu gibi dikkatli olmamız gerekiyor. Sahaya 3 puan için çıkacağız. İlk golü inşallah biz buluruz. İlginç bir 90 dakika izleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

YUSUF NAMOĞLU VE LUCESCU

Erol Bulut, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifa edeceğine yönelik açıklamalarına ilişkin de "Aslında sistemle alakalı sorunlar yok, sorunları oluşturan bizleriz. O yüzden Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin daha adaletli olduğunu söylüyoruz ve VAR'ı istiyoruz. Ufak tefek hatalar oluyor, bunu doğal karşılamamız lazım. Bazen de VAR'a gidip bakılması gerektiğini düşünüyorum. Konyaspor maçında kazanılan bir penaltı var, onu VAR'dan izlemiş olsalardı belki kararlarını değiştirebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

"A Milli Futbol Takımı'nda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun ardından takımın başına yerli mi yoksa yabancı teknik direktör mü geçmeli?" sorusuna da Bulut, "Şenol hoca konuşuluyor takım için ama kesin bir şey yok. Takımın başına gelecek kişinin yerli olması bence daha olumlu. Çünkü Türk futbolcusunu daha iyi tanır ve yönlendirebilir. Yabancı teknik direktörün bir ön çalışma yapması gerekir, bu da uzun zaman alır. Bu nedenle yerli adam olması Türk futbolu için daha olumlu olacak." cevabını verdi.

ANTRENMAN

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Michael Pereira, Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran'ın yanı sıra dün gerçekleştirilen antrenmanda darbe alan Aboubakar Kamara katılmadı. Hastalığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Robin Yalçın ise çalışmada yer aldı.

Sarı-siyahlı takım koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanda daha sonra kısa pas çalışması yaptı. Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.