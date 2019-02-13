Portekiz temsilcisi Benfica, Türkiye'ye gelirken Brezilyalı yıldız Jonas, Arjantinli sol bek Grimaldo, Fejsa, stoper Jardel, Conti ve Ebuehi gibi isimleri getirmedi. Bu durumun temsilcimiz Galatasaray'a avantaj sağlaması bekleniyor. Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda? Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta başlıyor? Son dönemde parlayan 19 yaşındaki yıldız Joao Felix, Haris Seferovic ile birlikte takımının en büyük kozu olacak.

Galatasaray'da ise Trabzonspor maçının yıldızı Belhanda ve yeni transfer Mbaye Diagne Galatasaray'ın en etkili silahları olacak.

GALATASARAY BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?