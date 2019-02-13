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maçı hangi kanalda? Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra gözler temsilcimiz 'ın alacağı galibiyette! UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, evinde Portekiz temsilcisi 'yı konuk ediyor. Futbolseverler "?" sorusunun cevabını araştırıyor. Aynı şekilde "Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta başlıyor?" sorusu da özellikle sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarların araştırdığı konular arasında... Fatih Terim'in bu sezon hedefi ikinci kez UEFA kupasını Türkiye'ye getirmek! Yeni transferler Diagne, Luyindama ve Marcao da UEFA listesinde yer alıyor. İşte Galatasaray Benfica maçı öncesi iki takımdan son haberler ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 13.2.2019 10:35
Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda? Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Portekiz temsilcisi , Türkiye'ye gelirken Brezilyalı yıldız Jonas, Arjantinli sol bek Grimaldo, Fejsa, stoper Jardel, Conti ve Ebuehi gibi isimleri getirmedi. Bu durumun temsilcimiz 'a avantaj sağlaması bekleniyor. ? Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta başlıyor? Son dönemde parlayan 19 yaşındaki yıldız Joao Felix, Haris Seferovic ile birlikte takımının en büyük kozu olacak.

Galatasaray'da ise Trabzonspor maçının yıldızı Belhanda ve yeni transfer Mbaye Diagne Galatasaray'ın en etkili silahları olacak.

GALATASARAY BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

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Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda? Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta başlıyor?
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