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İki takımlı çözüm masada

, Yeni Malatyaspor maçı sonrası 'le bir araya gelecek. Başkanı, önce “Hem ’ı hem de ’ı çalıştır” önerisini götürecek. Tecrübeli hoca, “Sezon sonu” derse belirleyeceği yardımcısı, mayısa kadar Ay-Yıldızlı ekibin başına geçecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
İki takımlı çözüm masada
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Ay-Yıldızlı ekibi Şenol Güneş'e emanet etmeyi planlayan Demirören, tecrübeli hocayla siyah-beyazlıların Yeni Malatyaspor'la Cuma günü oynayacağı maçın ardından bir araya gelecek. Güneş'e önce iki takımlı seçenek, ardından sezon sonu teklifiyle gidecek olan Demirören, masadan anlaşma ile ayrılmak istiyor.

'RESMİ TEKLİF YOK' DEMİŞTİ
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şenol Güneş ise iki takımı aynı anda çalıştırmaya sıcak bakmıyor. Güneş'in Mayıs'a kadar Milli Takım'a yardımcı antrenörü olarak belirleyeceği ismin bakmasının yüksek ihtimal olduğu gelen haberler arasında. Tecrübeli hoca, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Milli Takım için bir teklif almadım. Daha önce de söylemiştim, iki takımı birlikte çalıştırmayı doğru bulmuyorum. 'Teklif var' deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım" ifadelerini kullanmıştı.
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İki takımlı çözüm masada
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