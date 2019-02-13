İki takımlı çözüm masada

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Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yapacağı görüşmeye çevrildi.Güneş'e önce iki takımlı seçenek, ardından sezon sonu teklifiyle gidecek olan Demirören, masadan anlaşma ile ayrılmak istiyor.Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şenol Güneş ise iki takımı aynı anda çalıştırmaya sıcak bakmıyor.Tecrübeli hoca, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.