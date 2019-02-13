Kara kutuyu açın

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçındaarasındaki konuşmaların yayınlanmasını talep etti.belirterek, "Bir uygulama yapılıyorsa bu tam anlamıyla işlevsel olmalı.diye konuştu.Galatasaray maçındaki hakem kararlarının izahatını merak ettiklerini vurgulayan Şahin,ifadelerini kullandı.YEREL basının G.Saray maçı hakemi Ümit Öztürk'e öfkesi dinmiyor. Dün de sayfalarda Öztürk'e büyük tepki vardı. En dikkat çekeni ise Kuzey Ekspres'den geldi. Gazete Ümit Öztürk'ün VAR'ı izlerken, muhabirimiz Mustafa Nacar imzalı fotoğrafını A'raf Suresi 179. ayetle birleştirerek verdi.