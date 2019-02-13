Kara kutuyu açın

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçında orta hakem Ümit Öztürk ile VAR hakemi Bülent Yıldırım
arasındaki konuşmaların yayınlanmasını talep etti. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, şeffaflık adına bu görüşmelerin yayınlanması gerektiğini
belirterek, "Bir uygulama yapılıyorsa bu tam anlamıyla işlevsel olmalı. Başakşehir maçından sonra Akyazı'da bir uçak düştüğünü ve bunun kara kutusunun açıklanmasını istiyoruz demiştik. Şimdi de İstanbul'da aynı kazaya maruz kaldık ve yine aynı talebimiz devam ediyor"
diye konuştu. TEK BEKLENTİ ADİL YÖNETİM
Galatasaray maçındaki hakem kararlarının izahatını merak ettiklerini vurgulayan Şahin, "Biz gençlerimizin sahaya akıttığı o alın terinin karşılığını istiyoruz. 90 dakika boyunca maç oynansın, kim kazanırsa kazansın. Buna sözümüz yok. Ama biz hakem hatası istemiyoruz hele ki böyle bariz bir hakem hatasını hiç mi hiç kabul etmiyoruz. Tek beklentimiz adil yönetim"
ifadelerini kullandı. BİR FOTOĞRAF BİR DE AYET
YEREL basının G.Saray maçı hakemi Ümit Öztürk'e öfkesi dinmiyor. Dün de sayfalarda Öztürk'e büyük tepki vardı. En dikkat çekeni ise Kuzey Ekspres'den geldi. Gazete Ümit Öztürk'ün VAR'ı izlerken, muhabirimiz Mustafa Nacar imzalı fotoğrafını A'raf Suresi 179. ayetle birleştirerek verdi.