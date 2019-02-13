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Trabzon’un canı yandı!

“G.Saray, maçında muhteşem futbol oynadı. Hakem hatalarının konuşulması üzücü. Rakip yöneticilerin tepkilerine hak veriyorum, insan canı yanınca bağırır. Ben 150 gün ceza aldım.”

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
Trabzon’un canı yandı!
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in katılımı ile yeni transferlere imza töreni düzenlendi. Futbolcuların ardından sözü alan Cengiz, Trabzonspor maçı ve yabancı sınırlaması hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Başkan'ın öne çıkan ifadeleri:

BELKİ gır gır geçtiler ama transfer yaparken arkadaşlarımız serumlar yiyerek gitti. Teknik kadromuz sabahlara kadar çalıştı ve bugünlere geldik.
İnşallah Allah utandırmaz.
FFP içerisinde ilk defa kâra geçtik, en yakın rakiplerimiz ile de bir kıyaslama yaptığımız zaman daha farklı noktadayız. Daha da iyi olacağız.
TARAFTARLARIMIZ, GS Store'a hücum etsinler, ne var ne yoksa alsınlar! Maddi olarak kulübe katkı sağlasınlar. Bu çok önemli...

PLANET ÖTESİ OYNADIK

G.SARAY, Trabzonspor maçında muhteşem bir futbol oynadı. Galatasaray planet ötesi bir futbol ortaya koydu. Trabzonspor da aynı dirençle karşılık verdi. Hakem hatalarının konuşulması üzücü. Trabzonspor yöneticilerinin verdiği tepkilere hak veriyorum, insanın canı yanınca bağırır. Biz bunun abartılmasını istemiyoruz. Aynı tepkileri biz de verdik. Ben 150 gün ceza aldım.

İSTERSE AĞAOĞLU YÖNETSİN

MAÇIMIZI isterse Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetsin, biz yine de bu sonuca ulaşırız. Alemi sersem, milleti aptal zannetmeyelim.
Maçta Galatasaray lehine de, Trabzonspor lehine de hatalar yapıldı.
BİZ daha önce VAR konuşmalarının yayınlanmasını istedik. Vermediler!
Trabzonspor maçı da yayınlansın.
KULÜPLER Birliği'nin yayınladığı bildiride '17 kulübün imzası var' dediler, bu kesinlikle doğru değil. Sadece 8 kulüp imzaladı.

KUPAYI KÜÇÜK GÖRMEYİN...

İSTIKLAL Marşı konusu tartışılıyor... Senfoni orkestrasına adam mı arıyoruz, futbolcu mu alıyoruz? İsteyen 11 yerliyle oynasın, engel olan mı var?
TÜRKIYE Kupası'nda 11 yerli ile oynadığımızda tek bir kimse yazdı mı? Kupayı küçük görmeyin, arkasında koskoca Ziraat Bankası ve A Spor var.

F.BAHÇE'DEN 8.6 MİLYON EURO'LUK DESTEK GELDİ!

Bizim en çok zorlandığımız transfer Serdar Aziz oldu. Fenerbahçe, bize Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci transferinden 8.6 milyon Euro'ya yakın bir destek sağladı. Harcamadan kurtulduk.
Diagne ile uzun vadeli sözleşme yaptık. İçinde özel maddeler var. Tek taraflı olsa açıklardım ancak mahremiyet olduğu için açıklamıyorum.
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