Trabzon’un canı yandı!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in katılımı ile yeni transferlere imza töreni düzenlendi. Futbolcuların ardından sözü alan Cengiz, Trabzonspor maçı ve yabancı sınırlaması hakkında flaş açıklamalarda bulundu.gır gır geçtiler ama transfer yaparkenarkadaşlarımız serumlar yiyerek gitti. Teknik kadromuzsabahlara kadar çalıştı ve bugünlere geldik.İnşallah Allah utandırmaz.içerisinde ilk defa kâra geçtik, en yakın rakiplerimiz ile de bir kıyaslama yaptığımız zaman daha farklı noktadayız. Daha da iyi olacağız., GS Store'a hücum etsinler, ne var ne yoksa alsınlar!, Trabzonspor maçında muhteşem bir futbol oynadı.Trabzonspor da aynı dirençle karşılık verdi. Hakem hatalarının konuşulması üzücü. Trabzonspor yöneticilerinin verdiği tepkilere hak veriyorum, insanın canı yanınca bağırır. Biz bunun abartılmasını istemiyoruz.isterse Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetsin, biz yine de bu sonuca ulaşırız.Maçta Galatasaray lehine de, Trabzonspor lehine de hatalar yapıldı.daha önce VAR konuşmalarının yayınlanmasını istedik. Vermediler!Trabzonspor maçı da yayınlansın.Birliği'nin yayınladığı bildiride '17 kulübün imzası var' dediler, bu kesinlikle doğru değil.Marşı konusu tartışılıyor... Senfoni orkestrasına adam mı arıyoruz, futbolcu mu alıyoruz?Kupası'nda 11 yerli ile oynadığımızda tek bir kimse yazdı mı?en çok zorlandığımız transfer Serdar Aziz oldu. Fenerbahçe, bize Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci transferinden 8.6 milyon Euro'ya yakın bir destek sağladı. Harcamadan kurtulduk.ile uzun vadeli sözleşme yaptık. İçinde özel maddeler var. Tek taraflı olsa açıklardım ancak mahremiyet olduğu için açıklamıyorum.