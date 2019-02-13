Trabzon’un canı yandı!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in katılımı ile yeni transferlere imza töreni düzenlendi. Futbolcuların ardından sözü alan Cengiz, Trabzonspor maçı ve yabancı sınırlaması hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Başkan'ın öne çıkan ifadeleri: BELKİ
gır gır geçtiler ama transfer yaparken
arkadaşlarımız serumlar yiyerek gitti. Teknik kadromuz
sabahlara kadar çalıştı ve bugünlere geldik.
İnşallah Allah utandırmaz. FFP
içerisinde ilk defa kâra geçtik, en yakın rakiplerimiz ile de bir kıyaslama yaptığımız zaman daha farklı noktadayız. Daha da iyi olacağız. TARAFTARLARIMIZ
, GS Store'a hücum etsinler, ne var ne yoksa alsınlar! Maddi olarak kulübe katkı sağlasınlar. Bu çok önemli... PLANET ÖTESİ OYNADIK G.SARAY
, Trabzonspor maçında muhteşem bir futbol oynadı. Galatasaray planet ötesi bir futbol ortaya koydu.
Trabzonspor da aynı dirençle karşılık verdi. Hakem hatalarının konuşulması üzücü. Trabzonspor yöneticilerinin verdiği tepkilere hak veriyorum, insanın canı yanınca bağırır. Biz bunun abartılmasını istemiyoruz. Aynı tepkileri biz de verdik. Ben 150 gün ceza aldım. İSTERSE AĞAOĞLU YÖNETSİN MAÇIMIZI
isterse Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetsin, biz yine de bu sonuca ulaşırız. Alemi sersem, milleti aptal zannetmeyelim.
Maçta Galatasaray lehine de, Trabzonspor lehine de hatalar yapıldı. BİZ
daha önce VAR konuşmalarının yayınlanmasını istedik. Vermediler!
Trabzonspor maçı da yayınlansın. KULÜPLER
Birliği'nin yayınladığı bildiride '17 kulübün imzası var' dediler, bu kesinlikle doğru değil. Sadece 8 kulüp imzaladı. KUPAYI KÜÇÜK GÖRMEYİN... İSTIKLAL
Marşı konusu tartışılıyor... Senfoni orkestrasına adam mı arıyoruz, futbolcu mu alıyoruz? İsteyen 11 yerliyle oynasın, engel olan mı var? TÜRKIYE
Kupası'nda 11 yerli ile oynadığımızda tek bir kimse yazdı mı? Kupayı küçük görmeyin, arkasında koskoca Ziraat Bankası ve A Spor var. F.BAHÇE'DEN 8.6 MİLYON EURO'LUK DESTEK GELDİ! Bizim
en çok zorlandığımız transfer Serdar Aziz oldu. Fenerbahçe, bize Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci transferinden 8.6 milyon Euro'ya yakın bir destek sağladı. Harcamadan kurtulduk. Diagne
ile uzun vadeli sözleşme yaptık. İçinde özel maddeler var. Tek taraflı olsa açıklardım ancak mahremiyet olduğu için açıklamıyorum.