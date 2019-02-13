Yönetim istesin burada kalırım

Trabzonspor'un forveti Ekuban, kulüp dergisine konuştu. Kişisel olarak en büyük hedefinin maksimum seviyede Trabzonspor'a katkı vermek olduğunu belirten Ekuban, "Kendi performansımı an itibarıyla yüzde 60'larda görüyorum.
Lig bitince kontrat konusu gündeme gelecek. Sezon ortasında bunu düşünmem. Kulübüm benden memnunsa devam etmek isterim. İki kulvarda da şampiyonluk istiyoruz" dedi. ÇİRKİN DEĞİL GÜÇLÜYÜM
TARAFTARLARIN kendisine Hulk diye seslenmesini değerlendiren Ekuban, "O kadar çirkin olduğumu düşünmüyorum. İşin şakası bir yana Hulk da benim gibi güçlü ve işini asla yarıda bırakmayan bir karakter. Taraftarlarımızın beni bu şekilde görmesi mutluluk verici" şeklinde konuştu.