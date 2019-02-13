Yönetim istesin burada kalırım

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un forveti Ekuban, kulüp dergisine konuştu. Kişisel olarak en büyük hedefinin maksimum seviyede Trabzonspor'a katkı vermek olduğunu belirten Ekuban,Lig bitince kontrat konusu gündeme gelecek. Sezon ortasında bunu düşünmem. Kulübüm benden memnunsa devam etmek isterim. İki kulvarda da şampiyonluk istiyoruz" dedi.TARAFTARLARIN kendisine Hulk diye seslenmesini değerlendiren Ekuban, "O kadar çirkin olduğumu düşünmüyorum. İşin şakası bir yana Hulk da benim gibi güçlü ve işini asla yarıda bırakmayan bir karakter. Taraftarlarımızın beni bu şekilde görmesi mutluluk verici" şeklinde konuştu.