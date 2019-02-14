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: Pusulamız rotamız

Başkanı : ", bu birlik beraberliğin mabedi olacak. Birileri ‘VAR’ diyecek, biz ısrarla ‘yok’ diyeceğiz. Çünkü bizim için bordo maviden başka renk, Trabzonspor’dan başka aşk yok! Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak."

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Ahmet Ağaoğlu: Pusulamız Trabzonspor rotamız Akyazı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, altyapıya verdikleri önemin karşılığını alacaklarını söyledi. Ağaoğlu, "Takımımızın oyunu, Trabzonspor kimliğini sahaya yansıtması hepimize umut veriyor. Ayrıca görülmemiş bir oranda altyapı futbolcularını bünyesinde bulundurması sebebiyle de gelecek adına hepimizi heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

DESTEK VERECEĞİZ!

Trabzonspor'un tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Teknik heyetimiz pek çok kişinin 'risk' diyeceği bir kararla bu gençleri oynattı. Biz de destek, sabır, inanç, birlik ve beraberlikle önlerini açacak ve Trabzonsporumuzu hedeflerine ulaştıracağız. İnanıyorum ki Akyazı, bu birlik beraberliğin mabedi olacak. Birileri ceza dese de biz 'ödül' adledeceğiz. Birileri 'yaptırım' diyecek, biz 'mükafat.' Birileri 'VAR' diyecek, biz ısrarla 'yok' diyeceğiz. Çünkü bizim için bordo maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok! Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız. Biz zaten unutmamıştık ancak çok yakın bir zamanda tüm Türkiye'ye hatırlatacağız!" dedi.

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Ahmet Ağaoğlu: Pusulamız Trabzonspor rotamız Akyazı
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