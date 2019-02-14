"Antalya bizim için güzide bir mekan"

Antalya'nın kamp için güzide bir mekan olduğunu belirten Mammad'ın ifadeleri şu şekilde:

TÜRKİYE'Yİ BEĞENMEMEK ELDE DEĞİL

Antalya'yı takım olarak çok beğeniyoruz. Zaten Türkiye'yi beğenmemek de elde değil. Avrupa ve Asya'nın birçok kulüp ve Milli Takım burada kamp yapmayı tercih ediyor. Bir nevi hazırlık maçların oynandığı güzide bir mekân sayılır. Burada antrenman ve maç sahaları da fazla ve en önemlisi bu zaten. Ayrıca burada aynı dili konuşuyor ve anlaşabiliyoruz. Ocak ayının 12'sinde kampa başkent Bakü'de başladık. 19-31 Ocak tarihleri arasında ise Antalya'da maç periyoduna geçtik. Toplam 4 hazırlık maç yaptık ve bu maçların bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

ZORLU BİR SÜRECE GİRECEĞİZ

Milli Takım olarak zorlu bir sürece gireceğiz. U19 İspanya, U19 İskoçya, U19 Espanyol ve FC Ranero takımları ile karşılaşacağız. Mart ayında Bakü'de toplanarak Rusya'da EURO 19 Elit Raund grup maçlarına katılacağız. Grubumuzda Rusya, İrlanda ve Romanya Milli takımları yer almaktadır. İnşallah bu grubu da atlatacağız. U19 Milli takım seviyesinde Azerbaycan'ın en iyi derecesini elde ettik.

MİLLİ TAKIMDA DURMADAN İLERLİYORUZ

U16 Milli takımı olarak 2000 ve 2001 doğumlu futbolcularla tam 4 sene önce çalışmaya başladık. Sonra bu takım 2016 senesinde U17 Milli Takımı olarak kayda geçince, o senenin Ağustos ayının sonunda Federasyon EURO U17 ön eleme grup maçlarına 1 buçuk ay kala beni ve ekibimi teknik heyet olarak tayin etti. Grubumuzda çok güçlü takımlar vardı: İngiltere, Avusturya ve ev takımı Romanya. Kısa sürede hazırlıklarımızı yapmamıza rağmen, grubumuzda bütün takımlarla iyi maçlar çıkardık ve 3.'lükle bitirdik. 2017 senesinde U15 ve U16 Milli takımlarını çalıştırdım ve yeniden 2017 sene sonunda U19 (2000) Milli takıma geçişim sağlandı. Bu takımımızı yardımcı hocalarımla beraber çok iyi tanıyoruz. Ve bugüne kadar da bu milli takımda durmadan ilerliyoruz.

TRABZONSPOR VE ALTINORDU'DA STAJ YAPTIM

Daha önce Trabzonspor ve Altınordu'da staj yaptım. Bu dönemler benim için çok büyük bir tecrübe oldu ve bu takımlardan Milli Takımımıza oyuncular kazandırdık. Şu an itibarıyla bizim davet ettiğimiz oyuncular çok iyi yerlere gelebildiler. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Altınordu A Takımlarına kadar çıkanlar oldu. Hatta bazıları Türkiye A Milli Takımında oynuyor. Bazıları da Azerbaycan U21 Milli Takımı'nda oynamaya devam ediyorlar.

SEYİT MEHMET ÖZKAN BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan 2017 senesinde EURO U17 ön eleme grup maçları öncesi bana bir tavsiyede bulunarak Azerbaycanlı futbolculara sahip çıkmamı, onlara değer vermemi ve onların üzerinde çok çalışmamı istedi. Ki biliyorsunuz kendisi de bugün Altınordu takımında Türk futbolcuları yetiştirmekte ve onların nerede olduklarının şahidiyiz. Mehmet Bey'in bir cümlesi beni çok etkiledi ki, sözde ve amelde yaptığı bu gelişimi gördüm ve bugüne kadar Azerbaycanlı futbolcuların da daha kapasiteli, daha becerikli olduğunu düşünerekten onların uğur kazanmaları için çalışıyorum.

ÇOK SAYIDA LİGDEN OYUNCUMUZ VAR

Milli Takımda Azerbaycan Premier Lig, 1. Lig ve Almanya, Rusya, Litvanya ve İngiltere liglerinde oynayan futbolcularımız var. Belli bir sistemimiz mevcut. Bütün oyuncular takımlarının maçlarını en iyi şekilde oynadıktan sonra Milli Takıma davet ediliyorlar. Bundan başka, bize göre belli 5 kriter önemlidir. Teknik, taktik, kondisyon, sosyal aktivite ve psikoloji durum. Bu kriterlere kulüp antrenörleri ile birlikte istişare ederek çalışıyorum.

BU İŞİ ÇOK SEVECEKSİN VE DİSİPLİNLİ OLACAKSIN

Her yaş grubunun zorlukları ve kolaylıkları var. Benim fikrimce, önce yaptığın işi çok seveceksin ve çok disiplinli olacaksın. Bundan sonra, daha önce de dediğim gibi, kriterilere ayıracaksın ve durmadan ferdi şekilde, grup şeklinde, takım halinde çalışacaksın. Bu iş çok zor olduğu gibi, aynı zamanda zevkli bir iş.