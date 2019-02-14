BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım'da görevine son verilen Mircea Lucescu ile yerine göreve gelmesine kesin gözüyle bakılan Şenol Güneş arasında yaşanan diyalog,sözünü doğruladı. Lucescu,iki teknik adam samimi görüntüler vermişti. İkilinin buradaki konuşmaları da adeta bugünün habercisi gibiymiş. İşte Sporx'in ortaya çıkardığı o konuşmalar:Hocam, Milli Takım'da çalışmalar nasıl gidiyor?Milli Takım'ı senin için hazırlıyorum.Yerimizdenmutluyuz, biz de size (MilliTakım'a) oyuncu hazırlamayaçalışıyoruz.