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’ı senin için hazırlıyorum

ile arasında kampında yaşanan esprili konuşmalar ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Milli takım’ı senin için hazırlıyorum
Milli Takım'da görevine son verilen Mircea Lucescu ile yerine göreve gelmesine kesin gözüyle bakılan Şenol Güneş arasında yaşanan diyalog, "Her şakada bir gerçek payı vardır" sözünü doğruladı. Lucescu, 11 Ocak'ta ekibiyle beraber Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etmiş, iki teknik adam samimi görüntüler vermişti. İkilinin buradaki konuşmaları da adeta bugünün habercisi gibiymiş. İşte Sporx'in ortaya çıkardığı o konuşmalar:
ŞENOL GÜNEŞ: Hocam, Milli Takım'da çalışmalar nasıl gidiyor?
LUCESCU: Milli Takım'ı senin için hazırlıyorum.
(Bu söz üzerine etraftakiler gülerler)
ŞENOL GÜNEŞ: Yerimizden mutluyuz, biz de size (Milli Takım'a) oyuncu hazırlamaya çalışıyoruz.
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