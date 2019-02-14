Namoğlu’nun son atamaları!

YUSUF Namoğlu'nun TFF'ye istifasını sunduğu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri dün açıkladı. Geçtiğimiz pazar günü oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçında fahiş hatalar yapan Ümit Öztürk'e maç vermeyen
MHK'nin son atamaları şu şekilde:
YARIN
20.30 E.Y.Malatya-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
CUMARTESİ
13.30 Akhisar-MKE A.Gücü: Halis Özkahya 16.00 Bursa-Ç.Rize: Halil Umut Meler 19.00 F.Bahçe-A.Konya: Fırat Aydınus
PAZAR
13.30 BŞB Erzurum-DG Sivas: Bülent Yıldırım 16.00 İ.M.Kayseri-Göztepe: Serkan Tokat 16.00 Trabzon-A.Alanya: Suat Arslanboğa 19.00 Kasımpaşa-G.Saray: Ali Palabıyık
PAZARTESİ
20.00 Antalya-M.Başakşehir: Mete Kalkavan