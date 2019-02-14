Ocak’ta başladık Haziran’da bitireceğiz!

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları karşılaşma öncesi basının karşısına çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu. Benfica'nın güçlü bir ekip olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı taraftarlara da mesajlar gönderdi. İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Benfica gibi önemli ve güçlü bir takımı elersek ondan sonra bazı şeyleri daha net konuşabiliriz. Benfica iyi bir ölçü olacak ancak Galatasaray doğaldır ki her kupaya talip olmak için oynar, hedefi odur.
Bizim Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız iki tane çok önemli Porto maçı var. Birçok fırsattan yararlanamadığımız bir maç. Hatta bir de penaltı kaçırdığımız bir maç. Dışarıdan seyretseniz kaybetmemiz imkansız
ama işte futbolu güzel yapan da bu. O performansları sergilersek tur için umutlu olabiliriz. Benfica son saniyede Ajax'ı yenip Devler Ligi'nde de kalabilirdi. Bakacak olursanız bana göre Benfica, Porto'dan iyi durumda.
Niyetimiz tabii Şampiyonlar Ligi'ydi ancak ne yazık ki olmadı. Sadece santrforsuz değil, bazı eksiklerle de mücadele ettik. İki Porto maçından birini kazansak olaylar farklı seyredebilirdi. İnşallah UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Benfica bunun için çok önemli bir baz olacak. BU KADAR TAKVİYEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ
Şampiyonlar Ligi grubundaki kadromuza göre şimdi kadromuzun rakam değeri çok açık, herkes görüyor. Maalesef yazamadığımız futbolcularımız var. Sadece 3 tane değişebiliyorduk, onu da Diagne ve iki stoperimize kullandık. Biz bu kadar takviyeye de alışkın değiliz işin açıkçası son 1 senedir.
Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. İki de hedef göstermiştim. Biri Ocak, diğeri Haziran. Ocak adımını attık, Haziran'da da tamamlayacağız inşallah. Galatasaray taraftarının isteğini en iyi anlayanlardanım. Çünkü bu oyun yapısını 1996-2000 arasında bu takıma yerleştiren ben ve ekibimdi.
Seyirci de bunu benimsedi.
Benfica karşısında arzum mümkünse gol yemeden oraya gitmek. Biz de zevk almalıyız oynarken, seyreden de zevk almalı. EN BÜYÜK ARTIMIZ TARAFTARIMIZ
Terim ile birlikte basın toplantısına çıkan Fernando, "Benfica karşısında en büyük artımız muhteşem taraftarımızla birlikte mücadele etmek olacak. Rakibimizin kendi liginde Nacional'e karşı aldığı 10-0'lık galibiyet iyi bir skor. Zaten bu skordan bağımsız Benfica kaliteli bir takım" dedi. 5 BİN 461 GÜN SONRA KUPA 2'DE
Fatih Terim, 5 bin 461 gün (14 yıl, 11 ay, 11 gün) sonra Benfica maçıyla birlikte Avrupa Ligi'nde yer alacak. İmparator, Kupa 2'de en son maçına 2003-04 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip ile çıkmıştı. BİR GÖRÜŞ - Bülent TİMURLENK
Lokomotiv Moskova senaryosu gibi olmalı!
Galatasaray sezonun en coşkulu ve rahat tabelasını Lokomotiv Moskova karşısında yapmıştı. Senaryo yine aynı olmalı. Eliminasyon turunda kendi evinde gol yemeden iki farkı bulduğun zaman rövanşa başın dik gidersin. Elbette kadro zenginleşti ve Benfica'nın da 3 as oyuncusunu İstanbul'a getirmemesi nedeniyle bugün Terim ve öğrencilerini galibiyete yakın buluyorum. Portekiz ekibi, hücum hattında Lizbon'da bıraktıklarını arayacak. Diagne'li Trabzonspor maçından farklı olarak Galatasaray'ın, santrforunu çok daha fazla beslemesi lazım. Moralli Belhanda'nın yanı sıra Onyekuru ve Feghouli'nin de rakibi bozan oyunları, Galatasaray'ın artıları. Sakatlıktan dönen Mariano, Galatasaray'ın hücumlarında kilit oyuncu. Bu tur, Luz Stadı'na bırakılmamalı. Türk Telekom'daki atmosferin bir benzeri orada da var. Bu yüzden bugün tribünlerin de vereceği coşkuyla Galatasaray'ın özellikle ilk 45 dakikada ortaya koyacağı futbol çok önemli. Bu maliyetli ve kaliteli kadro Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını affettirmek üzere sahaya çıkmalı. TERİM BANA KIZMASIN!
Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Galatasaray- Benfica maçı öncesi Haber Global'e konuştu. Eski teknik direktörü Fatih Terim'i de değerlendiren Gomes şunları söyledi: "Galatasaray da Benfica da büyük takımlar. Yarı final ve final oynayabilecek seviyedeler. Bu oyunda tecrübe önemli. Terim bu tarz maçlar için fazla tecrübeye sahip ve çok iyi iş çıkarıyor. Ancak benim takımım Benfica'ya karşı oynuyor. Umarım Benfica'nın kazanmasını istememi dert etmez." SIRA SENDE ASLANIM
Şampiyonlar Ligi'nde başladığı uluslararası serüvenine Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Kupa 2'de son 32 turu ilk maçında bugün sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda 20.55'te başlayacak mücadeleye taraftarının desteğiyle çıkacak olan sarı-kırmızılılar, 21 Şubat'taki rövanş için avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Avrupa Ligi'nde diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Salı gecesi Kadıköy'de ağırladığı Zenit'i 1-0 yenerek son 16 için avantaj sağlamıştı. TOPLAR BELHANDA'YA
Trabzonspor maçında 99 kez topla buluşan Belhanda, iki golle skora direkt etki etmiş ve galibiyette başrolü oynamıştı. Yine topla oynaması istenen Faslı 10 numara, Benfica karşısında da hücumda sorumluluk alacak. Devre arasında gelen tekliflere rağmen teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle takımda kalan ve ikinci yarıda skorer kimliğini ortaya çıkaran Belhada, bu gece Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olacak. ?SEVGİLİLER BULUŞUYOR
Benfica maçı için satışa çıkan 16 bin bilete G.Saraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Boştaki 43 locanın çoğu da Benfica'ya özel, bir maçlığına kiralandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsata çevirmeyi planlayan taraftar, 'YellowRedDay' etkinliği ile GS Store'lara akın edecek. G.SARAY'I İYİ ANALİZ ETTİK
Benfica'nın Teknik Direktörü Bruno Lage, "Galatasaray'ı iyi analiz ettiğimizi ve buradan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz" dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Maça hazır ve motive durumdayız. Hafta sonu kendi sahamızda oynadık. Orada da ateşli bir ambiyans vardı. Bu ambiyansa hazırız. Galatasaray büyük bir kulüp ve çok tecrübeli bir teknik direktörü var. Bizde de büyük maçlara hazır oyuncular bulunuyor. Bu tarz durumlara alışığız. Aralık, ocak, şubat ayları yoğun geçiyor. Bazı oyuncularımı getirmedim. Her oyuncuma güveniyorum" ifadelerini kullandı.