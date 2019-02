Ocak’ta başladık Haziran’da bitireceğiz!

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları karşılaşma öncesi basının karşısına çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu.Benfica gibi önemli ve güçlü bir takımı elersek ondan sonra bazı şeyleri daha net konuşabiliriz. Benfica iyi bir ölçü olacak ancak Galatasaray doğaldır ki her kupaya talip olmak için oynar, hedefi odur.Bizim Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız iki tane çok önemli Porto maçı var. Birçok fırsattan yararlanamadığımız bir maç. Hatta bir de penaltı kaçırdığımız bir maç.ama işte futbolu güzel yapan da bu. O performansları sergilersek tur için umutlu olabiliriz. Benfica son saniyede Ajax'ı yenip Devler Ligi'nde de kalabilirdi.Niyetimiz tabii Şampiyonlar Ligi'ydi ancak ne yazık ki olmadı. Sadece santrforsuz değil, bazı eksiklerle de mücadele ettik.Şampiyonlar Ligi grubundaki kadromuza göre şimdi kadromuzun rakam değeri çok açık, herkes görüyor. Maalesef yazamadığımız futbolcularımız var. Sadece 3 tane değişebiliyorduk, onu da Diagne ve iki stoperimize kullandık.Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. İki de hedef göstermiştim. Biri Ocak, diğeri Haziran. Ocak adımını attık, Haziran'da da tamamlayacağız inşallah. Galatasaray taraftarının isteğini en iyi anlayanlardanım.Seyirci de bunu benimsedi.Benfica karşısında arzum mümkünse gol yemeden oraya gitmek. Biz de zevk almalıyız oynarken, seyreden de zevk almalı.Terim ile birlikte basın toplantısına çıkan Fernando, "Benfica karşısında en büyük artımız muhteşem taraftarımızla birlikte mücadele etmek olacak. Rakibimizin kendi liginde Nacional'e karşı aldığı 10-0'lık galibiyet iyi bir skor. Zaten bu skordan bağımsız Benfica kaliteli bir takım" dedi.Fatih Terim, 5 bin 461 gün (14 yıl, 11 ay, 11 gün) sonra Benfica maçıyla birlikte Avrupa Ligi'nde yer alacak. İmparator, Kupa 2'de en son maçına 2003-04 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip ile çıkmıştı.Galatasaray sezonun en coşkulu ve rahat tabelasını Lokomotiv Moskova karşısında yapmıştı. Senaryo yine aynı olmalı. Eliminasyon turunda kendi evinde gol yemeden iki farkı bulduğun zaman rövanşa başın dik gidersin. Elbette kadro zenginleşti ve Benfica'nın da 3 as oyuncusunu İstanbul'a getirmemesi nedeniyle bugün Terim ve öğrencilerini galibiyete yakın buluyorum. Portekiz ekibi, hücum hattında Lizbon'da bıraktıklarını arayacak. Diagne'li Trabzonspor maçından farklı olarak Galatasaray'ın, santrforunu çok daha fazla beslemesi lazım. Moralli Belhanda'nın yanı sıra Onyekuru ve Feghouli'nin de rakibi bozan oyunları, Galatasaray'ın artıları. Sakatlıktan dönen Mariano, Galatasaray'ın hücumlarında kilit oyuncu. Bu tur, Luz Stadı'na bırakılmamalı. Türk Telekom'daki atmosferin bir benzeri orada da var. Bu yüzden bugün tribünlerin de vereceği coşkuyla Galatasaray'ın özellikle ilk 45 dakikada ortaya koyacağı futbol çok önemli. Bu maliyetli ve kaliteli kadro Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını affettirmek üzere sahaya çıkmalı.Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Galatasaray- Benfica maçı öncesi Haber Global'e konuştu. Eski teknik direktörü Fatih Terim'i de değerlendiren Gomes şunları söyledi:Şampiyonlar Ligi'nde başladığı uluslararası serüvenine Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Kupa 2'de son 32 turu ilk maçında bugün sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda 20.55'te başlayacak mücadeleye taraftarının desteğiyle çıkacak olan sarı-kırmızılılar, 21 Şubat'taki rövanş için avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Avrupa Ligi'nde diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Salı gecesi Kadıköy'de ağırladığı Zenit'i 1-0 yenerek son 16 için avantaj sağlamıştı.Trabzonspor maçında 99 kez topla buluşan Belhanda, iki golle skora direkt etki etmiş ve galibiyette başrolü oynamıştı. Yine topla oynaması istenen Faslı 10 numara, Benfica karşısında da hücumda sorumluluk alacak. Devre arasında gelen tekliflere rağmen teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle takımda kalan ve ikinci yarıda skorer kimliğini ortaya çıkaran Belhada, bu gece Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olacak.Benfica maçı için satışa çıkan 16 bin bilete G.Saraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Boştaki 43 locanın çoğu da Benfica'ya özel, bir maçlığına kiralandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsata çevirmeyi planlayan taraftar, 'YellowRedDay' etkinliği ile GS Store'lara akın edecek.Benfica'nın Teknik Direktörü Bruno Lage, "Galatasaray'ı iyi analiz ettiğimizi ve buradan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz" dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Maça hazır ve motive durumdayız. Hafta sonu kendi sahamızda oynadık. Orada da ateşli bir ambiyans vardı. Bu ambiyansa hazırız. Galatasaray büyük bir kulüp ve çok tecrübeli bir teknik direktörü var. Bizde de büyük maçlara hazır oyuncular bulunuyor. Bu tarz durumlara alışığız. Aralık, ocak, şubat ayları yoğun geçiyor. Bazı oyuncularımı getirmedim. Her oyuncuma güveniyorum" ifadelerini kullandı.