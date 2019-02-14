Son dakika: Ali Koç: Fatih Terim kurnazlık yapıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın son maçlarındaki hakem kararlarıyla ilgili Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenliyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Trabzonspor maçından sonra yaptığı "Hakemler de insandır, hata yapabilir" şeklindeki Kulüpler Birliği'nin bildirisine gönderme yapan kinayeli açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine şu sözleri sarf etti:

"Kulüpler Birliği'nin yayınladığı ve imzaladığımız açıklamanın sonuna kadar arkasındayız. Fatih Terim'in açıklamasına katılmıyorum. Fatih Terim kurnazlık yapıyor. Kulüpler Birliği'nin bildirisi hakem hatalarıyla ilgili değildi. Olay son derece bilerek ve bilinçli bir şekilde çarpıtılmıştır. Her hakem hatasından sonra düdük astırılırsa maç yönetecek hakem kalmaz"

Detaylar birazdan Sabah.com.tr'de...