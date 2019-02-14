Son dakika: Soldado'ya 1 maç ceza

Kayserispor - Fenerbahçe maçında hakeme "f... off" dediği için kırmızı kart gören Roberto Soldado'nun cezası belli oldu. PFDK, Fenerbahçe'nin golcüsüne müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Kuruldan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.02.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON 301, 302, 304, GÜNEY KALE ARKASI 203, 204, 205, KAPALI SOL 101, 102, KAPALI SAĞ 104 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 09.02.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 08.02.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.02.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 120, 121 ve KUZEY TRİBÜN 106, 107 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 419 ve 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 09.02.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 09.02.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü teknik sorumlusu ÖZCAN KIZILTAN'ın, 10.02.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- PENDİKSPOR Kulübünün, 09.02.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - BAKSPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, eşgüdüm toplantısına güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş. - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK - KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- EYÜPSPOR Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 09.02.20119 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübünün, 09.02.2019 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON - ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu HÜSEYİN DAĞ'ın, 10.02.2019 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BATMAN PETROLSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş. - ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROLSPOR A.Ş. idarecisi TEKİN İNCİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR - PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübünün, 09.02.2019 tarihinde oynanan HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR - OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BAĞCILARSPOR Kulübünün, 09.02.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR - PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- KOCAELİSPOR Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına akreditasyon sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- OSMANLISPOR FK Kulübü sporcusu BARIŞ ZEREN'in, 09.02.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - OSMANLISPOR FK U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu MİRAN AVCI'nın, 09.02.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - ESKİŞEHİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, takım arkadaşına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.02.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu EMRE ÜNAL'ın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu YÜKSEL SEYHAN'ın, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASIile cezalandırılmasına,

34- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü masörü HALİS KIYAR'ın, 11.02.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."