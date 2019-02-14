Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş'ı yenme planları

'da 'ı yenme planları

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında yarın 20.30’da Yeni Stadyumu’nda ’ı konuk edecek olan Evkur zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 12:00
Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş'ı yenme planları

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında E.Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, sahasında taraftarının desteğiyle 3 puanı alarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.

E.Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Michael Pereira, Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran katılmadı. Dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Aboubakar Kamara ise çalışmada yer aldı.

Beşiktaş karşılaşmasında kart cezalısı olan kaleci Fabien Farnolle'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Michael Pereira, Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran kadroda yer alamayacak. Antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Aboubakar Kamara'nın son durumunun ise iyi olduğu, Beşiktaş maçında sahada olacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik ağırlıklı çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş'ı yenme planları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN