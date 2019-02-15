Diagne kayboldu!

BUGÜN NELER OLDU

İlk kez Galatasaray formasını giydiği Trabzonspor maçında penaltıdan ağları sarsan Mbaye Diagne, Benfica karşısındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Senegalli futbolcu, 90 dakika sahada kalırken, mücadeleyi kaleye isabetli şut atamadan tamamladı. Diagne; dripling, gollük pas gibi değerlerde de sınıfta kaldı.Galatasaray kalecisi Muslera, Benfica karşısında alınan yenilgiyi hakemin hatalı penaltı kararına bağladı. Uruguaylı eldiven, "Böylesine önemli bir maçta, haksız bir penaltı ile gelen 1-0'lık skor, bizi moralmen aşağıya çekti. Rövanşta tur için mücadele edeceğiz" diye konuştu.Fatih Terim, Trabzonspor'u 3-1 yenen takımında tek değişikliğe gitti. Ligde cezası nedeniyle oynayamayan Fernando, Benfica karşısında formasını Donk'tan geri aldı. Ancak Fernando gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, Portekiz'deki maçta takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan iyileşen Mariano maç kadrosuna girdi ancak Benfica'ya savunmada açık vermek istemeyen Terim, Cervi'nin karşısında sağ bekte Linnes'i tercih etti.Herkes mutlaka Marcao ve Luyindama üzerinde duracaktır ancak stoperlerinizi sürekli geriye koşturacak paslara müsaade ederseniz kimse bununla başa çıkamaz. G.Saray'ın en çok aksayan ismi uzun süredir Fernando ve bu maçta en az 6-7 Benfica akınının başlangıcında ağırlığı, yanlış kararları ve pasları vardı. Geçen yıl Göztepe maçında sakatlandığından bu yana eski halinin gölgesi gibi dolanıyor ve eskiye döneceğe de benzemiyor. Bence maçın en kötüsü oydu.Basın tribününde Portekizli basın mensuplarının bir önündeki sıradaydım ve yanlarına gidip penaltı pozisyonunu sordum. 4 kişiden 2'si penaltı değil dedi, diğeri şüphe duyduğunu söyledi, yalnızca bir kişi penaltı diyebildi. Bunun maça etki etmediğini söylemek güç ama Galatasaray 1-1'i de bulduktan sonra temponun büyüsüne kapılıp Benfica'ya kontratak fırsatları sunarak belki de tura mal olacak ikinci gole davetiye çıkardı.