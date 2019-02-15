Jose Sosa'dan Trabzonspor'a müjde

Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa, pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında formasına kavuşuyor. 16 Aralık'ta Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Sosa böylece tam 67 gün sonra tekrar sahalara dönecek.

Sosa'nın dönüşü ile takımın orta saha ve savunma kurgusunu yeniden şekillendirecek olan teknik direktör Karaman, Alanyaspor maçında orta sahayı Yusuf Yazıcı-Jose Sosa ikilisinden oluşturmayı planlıyor. Karaman, savunmada ise Hüseyin ve Hosseini ikilisine görev vermeye hazırlanıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü, Novak'ın oynayamaması durumunda sol bekte yine Vahid Amiri'ye görev verecek. Bu arada Ankaragücü ile oynanan maçta sol ayak başparmağı kırılan Novak'ın bugün takımla çalışarak kendisini deneyeceği ve kesin durumunun netlik kazanacağı açıklandı.



İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Uzun bir aradan sonra Sosa'nın takıma katılması önemli. Her ne kadar maç eksiği olsa da deneyimi ve kalitesiyle takıma büyük bir güç katacaktır. Lider özellikli ve arkadaşlarını pozitif olarak etkileyen bir isim. Bu da orta alanda daha farklı bir yapının ortaya çıkmasıyla hücumda daha fazla üretken bir Trabzonspor görüntüsü verir diye düşünüyorum.