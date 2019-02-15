Spor Toto Süper Lig puan durumu! İşte Süper Lig puan durumu tablosu

Spor Toto Süper Lig puan durumu tablosunda son durum maçların oynanmaya başlaması ile birlikte merak konusu oluyor. Lig'in 22. hafta karşılaşmaları sonrası Süper Lig puan durumu tablosunda yaşanan değişiklikleri buradan öğrenebilirsiniz. İşte Süper Lig puan durumu..
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FİKSTÜR
15 Şubat Çarşamba
Yeni Malatya Beşiktaş
16 Şubat Cumartesi
Akhisar Bld. Ankaragücü
Bursaspor Rizespor
Fenerbahçe Konyaspor
17 Şubat Pazar
Erzurumspor Sivasspor
Trabzonspor Alanyaspor
Kayserispor Göztepe
Kasımpaşa Galatasaray
18 Şubat Pazartesi
Antalyaspor Başakşehir
SÜPER LİG PUAN DURUMU