Varlığı bir dert yokluğu yara!

BUGÜN NELER OLDU

Mücadelenin rövanşı 21 Şubat'ta Lizbon'da oynanacakAvrupa Ligi Son 32 ilk tur maçında Benfica'ya 2-1 kaybetti. Süper Lig'de bile deplasmanlara favori çıkamayan sarı-kırmızılıların haftaya Lizbon'daki rövanşta işi çok zor...topu Galatasaray'a vererek maça başladı ancak oyunun net hakimiydi. Sarıkırmızılılar tam kıpırdanmaya başlamış ve Onyekuru ile net fırsatı harcamıştı kiİspanyol hakem, Portekiz ekibi lehine hatalı bir penaltı çaldı. Muslera, beyaz noktada yine çaresiz kaldı ve Salvio penaltıdan golü attı.sarı-kırmızılı forma altında dünrakibi Salvio'nun kalitesi ağır bastı. İkinci yarının başında Salvio sakatlanıp çıktı, rahatlayan Nagatomo sağ ayağıyla kavisli kesti, iyi yükselen Luyindama rakibini eze eze kafayla ağları buldu.Avrupa maçına çıkan Marcao, Maicon'u hatırlatan bir hata yaptı ve savunma arkasına kaçırdığıbelki de tur umutlarını bitiren golü kaydetti.Nagatomo'nun ortasında arka direkte çok iyi yükselen Luyindama, kafayla topu ağlara gönderirken, 4. resmi maçında 2. golünü attı. Kongolu, diğer golünü Hatay'ı 2-0 yendikleri Türkiye Kupası maçında atmıştı. Dünkü ayrıca gol Luyindama'nın kariyerindeki ilk Avrupa golü olarak kayıtlara geçti.Benfica lehine verdiği penaltıyla Galatasaray'ın kaderiyle oynayan İspanyol hakem Manzano'ya sarıkırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Tribünlerin protestosu ile ikinci yarı sahaya çıkan Manzano ile santra öncesinde Belhanda saha içinde uzun süre konuştu. Eliyle omzunu işaret eden Belhanda, penaltı pozisyonunda topun Marcao'nun eline çarpmadığını anlattı.Penaltıda başrolü oynayan Marcao kendini savundu: "Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum. Penaltı değildi. Şikayet etmeyi seven bir insan değilim. Artık kararı değiştiremezsiniz ama penaltı değildi. Bu seviyelerde, bu hataları yapmamalıyız."Galatasaray bu sezon ilk resmî maçında Süper Kupa'yı penaltılarla Akhisar'a kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takımın sezon içinde de penaltılardan yana şansı yaver gitmedi. Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1'er kez olmak üzere G.Saray'ın aleyhine tam 11 penaltı çalındı. 10'u golle sonuçlandı. Sadece ligdeki maçta Göztepe'den Borges topu auta atmıştı.G.Saray'ın, Lizbon'da turu geçmesi için ya iki farklı kazanması, ya da 3-2, ve daha gollü gollü tek farklı galibiyet alması gerekiyor. Benfica'ya ise her türlü beraberlik yetiyor.