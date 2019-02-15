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'da Kamara, Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı

'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu , ligin 22. haftasında oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 16:32
Yeni Malatyaspor'da Kamara, Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı

Evkur Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi Aboubakar Kamara şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Hafta içi yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu ayağı şişen ve sonraki gün dinlendirilen Kamara, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma'nın ardından Kamara'nın da sakatlanması moralleri bozdu.
Aboubakar Kamara devre arasında Fulham takımından kiralık olarak transfer edilmişti.

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Yeni Malatyaspor'da Kamara, Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı
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