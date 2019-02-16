Kartal tam gaz derbiye

BUGÜN NELER OLDU

Malatyasporgibi zorlu bir rakibe karşı deplasmanda sahaya çıkan Beşiktaş, ilk yarı rakibin sert oyununda ayakta kalamadı. Pas yapmakta zorlanan siyah-beyazlılar son toplarda da istediği verimi alamayınca ilk yarı golsüz sona erdi. Adem'in kırmızı kartı ikinci yarı için Kartal'ı biraz daha rahatlattı. ŞenolGüneş maç boyunca gergindi. Maçı 90 dakika ayakta takip eden tecrübeli teknik adam özellikle Lens ve Ljajic'e birçok pozisyonda serzenişte bulundu. Lens 65. dakikada mutlak fırsattan yararlanamazken, pozisyonun dönüşünde Beşiktaş golü yedi. Bu esnada yedek kulübesinde Şenol Güneş ve takım arkadaşları da büyük tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu hemen oyundan alındı, bu moral bozukluğu Lens'i ilerleyen haftalarda oldukça etkileyecektir.ve Bursaspor maçında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Beşiktaş, rakibi ilk yarının sonunda 10 kişi kalsa da beklenen futbolu sahaya yansıtmaktan uzak kaldı.sezon ilk kez üç maç üst üste kazanan Kartal, zor da olsa 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk yarışında kayıba tahammülü olmayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyonunu iyiden iyiye artırdı.Malatyaspor'un tecrübeli oyuncusu Adem Büyük, 38. dakikada arkadan Jeremain Lens'in bileğine taban girdi. Pozisyona çok yakın olan Hakem Cüneyt Çakır, Adem'i önce sarı kartla cezalandırdı, ardından VAR merkezinden gelen uyarı ile pozisyonu izledikten sonra 40. dakikada kırmızı kartını gösterdi. Bu arada Adem Büyük, Süper Lig kariyerinde 4 kez kırmızı kart gördü. Bunların ikisi Beşiktaş maçlarında çıktı.Yeni Malatyaspor maçında iki net fırsattan yararlanamayan Adem Ljajic, takımının ikinci golünü atınca, büyük sevinç yaşadı. Yıldız futbolcu, köşe bayrağına sert bir şekilde vurup kırınca da sarı kart gördü. Bu kartla cezalı duruma düşen Sırp futbolcu, siyah-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek18 şut, 7 isabetli şut, 557 pas, 467 isabetli pas ve yüzde 66 topa sahip oranı, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda ulaştığı en yüksek istatistiki değerler olarak kayıtlara geçti.Beşiktaş'ın ilerleyen yaşı nedeniyle sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayı düşünmediği Atiba Hutchinson, forma giydiği son 3 maçta 2 kez ağları sarstı. Kanadalı yıldız golünün yanı sıra mücadeleci futboluyla da gençlere adeta taş çıkarttı. 62 isabetli pasla yüzde 87 başarı oranı yakalayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika boyunca sadece 2 top kaybı yaptı.Beşiktaş'ta galibiyetin mimarlarından Atiba Hutchinson, maçın ardından taraftarlara umut verici açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki futbolcu, "Çok sıkı çalışıyoruz. Son birkaç haftada işleri yoluna koyduk. En büyük farklardan biri de öz güvenimiz çok yüksek. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ama ben bugüne kadar ne yaptıysam aynısını yapmaya devam edeceğim. Ondan sonra da değerlendireceğiz. Şampiyonluk için uzaklara bakmıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz ve bizi nereye götüreceğine bakacağız" dedi.