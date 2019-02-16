Sezon sonu gelirim

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malatya maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Lucescu'nun ayrılığı sonrası mart ayındaki maçlarda ayyıldızlı takımın başında olması beklenen tecrübeli çalıştırıcı, aynı anda iki takımı çalıştırmayacağını işaret etti.Güneş, Malatyaspor galibiyetine ilişkin ise,Adem Büyük, hak ettiği kırmızı kartla rakibin işini kolaylaştırdı. Kalecisi cezalı, stoperi ve santrforu devre arasında gitmiş, Kamara'yı da son anda oynatamayan Malatya'nın omurgası çöktü. Şenol Güneş'in imdadına gollerdeki asistleriyle Gökhan ve Caner yetişti. Babel sonrasında elde Kagawa varken Güven ile başlamak neyin inadıdır...İlk yarıda net pozisyonu harcayan ama galibiyeti getiren golü atan Ljajic'in korner direğini kırarak yaşadığı sevinç ve sarı kart cezalısı durumuna düşmesi, Beşiktaş için handikap. Ama Kagawa, o bölgeyi doldurabilecek kalitede. Dorukhan takım arkadaşlarından pas alabilse daha golcü bir kimliğe bürünecek. Atiba ise profesyonellik abidesi...Sahasında son 8 maçı kaybetmeyen Erol Bulut, Ocak ayında kaybettiği iki önemli ismin yerini dolduramayan yönetimine kırgın mıdır bilmiyorum. Ama sezonun ilk yarısındaki Malatya 2-3 haftadır ortalıkta yok. Adem Büyük ise kağıt üzerinde bir büyük maçı yine küçük oynayarak, kariyerinin neden büyük olmadığını dün gece ispatladı...Şenol Güneş, Bursaspor maçına göre tek değişikliği sol bekte yaptı. Salı günkü antrenmana istirahatli olması sebebiyle katılmayan ancak daha sonraki idmanlarda yer alan Adriano, Malatya'da yedek soyundu. Bu futbolcunun yerine Caner Erkin görev yaptı. Brezilya'dan teklif üstüne teklif olan ve Beşiktaş'ın kendisine yaptığı sözleşme yenileme teklifine 3 aydır yanıt vermeyen Adriano'nun kafasında ayrılık kesin. Gelecek hafta kararını vermesi bekleniyor.Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan sonra şunları söyledi: "10 kişi kalınca kazanmanız çok zor. 1-1'i yakaladık ama 5 dakika sonra basit bir gol yedik. VAR hakkında konuşmayacağım. 11'e 11 mücadele edebilseydik, bu maçı kaybetmezdik. Her şeye rağmen önümüzdeki haftadan itibaren bu takım çıkışa geçecek."İki maçlık cezasını çekip Malatya'da sahalara dönen Quaresma geleceği ile ilgili konuştu: "1,5 senelik kontratım var. Hedefimiz şampiyonluk. Ben de kalıp şampiyonluğu kutlamak istiyorum. F.Bahçe derbisine takım halinde iyi çalışacağız."Maça sol kanatta başlayan Beşiktaşlı Güven, 'Bu aralar sol kanatta görev buluyorum. Ama forvette de oynayabiliyorum. Şans gelirse orada da oynayabilirim" dedi. Maç için ise "İyi oynadık ama maç sırasında karşılaşma çok durdu" diye konuştu.