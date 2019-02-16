Sezon sonu gelirim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malatya maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Lucescu'nun ayrılığı sonrası mart ayındaki maçlarda ayyıldızlı takımın başında olması beklenen tecrübeli çalıştırıcı, aynı anda iki takımı çalıştırmayacağını işaret etti. Güneş, "Milli Takım için şu an bir şey yok, Beşiktaş'ın çalışanıyım. Kulüp izin verdiğine göre sorun yok görünüyor. Sezon sonu konuşuruz" ifadelerini kullandı.
Güneş, Malatyaspor galibiyetine ilişkin ise, "Hak ettik ancak gol kaçırma ve kolay gol yeme örnekleri sergiledik" değerlendirmesini yaptı.
Bülent TİMURLENK - 3 SORU 3 CEVAP
Beşiktaş, ezeli rakiplerinin kaybettiği Malatya'da nasıl kazandı?
Adem Büyük, hak ettiği kırmızı kartla rakibin işini kolaylaştırdı. Kalecisi cezalı, stoperi ve santrforu devre arasında gitmiş, Kamara'yı da son anda oynatamayan Malatya'nın omurgası çöktü. Şenol Güneş'in imdadına gollerdeki asistleriyle Gökhan ve Caner yetişti. Babel sonrasında elde Kagawa varken Güven ile başlamak neyin inadıdır...
Adem Ljajic, F.Bahçe derbisinde cezalı. Güneş'in formülü ne olacak?
İlk yarıda net pozisyonu harcayan ama galibiyeti getiren golü atan Ljajic'in korner direğini kırarak yaşadığı sevinç ve sarı kart cezalısı durumuna düşmesi, Beşiktaş için handikap. Ama Kagawa, o bölgeyi doldurabilecek kalitede. Dorukhan takım arkadaşlarından pas alabilse daha golcü bir kimliğe bürünecek. Atiba ise profesyonellik abidesi...
Yeni Malatyaspor neden kaybetti?
Sahasında son 8 maçı kaybetmeyen Erol Bulut, Ocak ayında kaybettiği iki önemli ismin yerini dolduramayan yönetimine kırgın mıdır bilmiyorum. Ama sezonun ilk yarısındaki Malatya 2-3 haftadır ortalıkta yok. Adem Büyük ise kağıt üzerinde bir büyük maçı yine küçük oynayarak, kariyerinin neden büyük olmadığını dün gece ispatladı...
TEK DEĞİŞİKLİK SOL BEKTE
Şenol Güneş, Bursaspor maçına göre tek değişikliği sol bekte yaptı. Salı günkü antrenmana istirahatli olması sebebiyle katılmayan ancak daha sonraki idmanlarda yer alan Adriano, Malatya'da yedek soyundu. Bu futbolcunun yerine Caner Erkin görev yaptı. Brezilya'dan teklif üstüne teklif olan ve Beşiktaş'ın kendisine yaptığı sözleşme yenileme teklifine 3 aydır yanıt vermeyen Adriano'nun kafasında ayrılık kesin. Gelecek hafta kararını vermesi bekleniyor.
11'E 11 OLSA YENİLMEZDİK
Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan sonra şunları söyledi: "10 kişi kalınca kazanmanız çok zor. 1-1'i yakaladık ama 5 dakika sonra basit bir gol yedik. VAR hakkında konuşmayacağım. 11'e 11 mücadele edebilseydik, bu maçı kaybetmezdik. Her şeye rağmen önümüzdeki haftadan itibaren bu takım çıkışa geçecek."
'KALIP, ŞAMPİYON OLACAĞIM'
İki maçlık cezasını çekip Malatya'da sahalara dönen Quaresma geleceği ile ilgili konuştu: "1,5 senelik kontratım var. Hedefimiz şampiyonluk. Ben de kalıp şampiyonluğu kutlamak istiyorum. F.Bahçe derbisine takım halinde iyi çalışacağız."
FORVETTE OYNARIM!
Maça sol kanatta başlayan Beşiktaşlı Güven, 'Bu aralar sol kanatta görev buluyorum. Ama forvette de oynayabiliyorum. Şans gelirse orada da oynayabilirim" dedi. Maç için ise "İyi oynadık ama maç sırasında karşılaşma çok durdu" diye konuştu.