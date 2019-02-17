1 varmış 1 yokmuş

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de artan hakem hataları Merkez Hakem Kurulu'nda değişikliğe neden olurken, dün gece de Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasına çıkan kartlar ve verilmeyen penaltı damga vurdu. Mücadelenin 13. dakikasında Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, Konyaspor'dan Zuta'ya sert bir müdahalede bulundu. Konuk ekibin kırmızı kart istediği faule, hakem Fırat Aydınus sarı kart çıkardı.24. dakikada da sarı lacivertliler penaltı bekledi. Slimani'nin ortasında Konya'nın sol beki Zuta eliyle32. dakikada ise Konyalı Jahovic, Sadık'ın baldırına bastı. Aydınus, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip kırmızı kart çıkardı. Konyaspor'un yıldızı Ömer Ali Şahiner bu kararı, Skrtel'in Zuta'ya yaptığı faulün fotoğrafını paylaşarak,sözleriyle protesto etti. Konyaspor Kulübü de aynı fotoğrafı kullanıp,mesajıyla tepki gösterdi.KARŞILAŞMANIN 84. dakikasında Fenerbahçe'de Valbuena'nın soldan ortasını kale ağzında Alper Potuk kafayla tamamlayarak ağları havalandırdı. Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ve tribünlerde büyük sevinç yaşatan gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.Dirar'ı sağ beke gömmek yerine Valbuena'yı forvet arkasına çekip, Moses'i ters kanatta başlatabilirdi. Moses kanat oyuncusu ama dün kendini hem kanat hem de 10 numara sandı. Zajc'ın alanını da ezdi. Valbuena ve Dirar'ın dışında hücum opsiyonu olmayan Yanal, Zenit maçının en iyilerinden Eljif Elmas'ı neden yedek bıraktı? Eminim bu kaosun içinde buna da verecek bir cevabı vardır...Konya'nın ayağa pas futbolunu Fenerbahçe'nin rakip orta saha yuvarlağında kırması gerekiyordu. Bunu çoğu zaman rakip 10 kişi kaldığında bile beceremediler.. Slimani kelime anlamıyla sahte 9... Gerçekten sahte 9'lu bir oyun oynamak istiyorsa Yanal, Ayew ile de başlayabilirdi. Onu da ikinci yarıda denedi ama Konya savunması dün derslik bir oyun ortaya koydu.VAR'da izlemiş olmasına rağmen Jahovic'i oyundan atması, Skrtel'in rakibe uçan tekmesine sadece sarı kart çıkarması onun kafasında 40 tilkinin dolandığının ve maalesef hepsinin de kuyruklarının birbirine değdiğinin göstergesi.MAÇIN en tartışılan pozisyonlarından biri olan ve Fenerbahçeli Skrtel'in sert darbesiyle ayakları kanlar içinde kalan Konyasporlu Leonard Zuta, isyan etti. İsveçli savunmacı, "Bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz. Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda. Çok sert bir darbe yedim. Hakem VAR'a gidebilirdi. Kameradan bile pozisyonu izlemedi" yorumunu yaptı. Ali Turan ise şu ifadeleri kullandı: "Hakemin Skrtel'e direkt kırmızı kart vermesi gerekirdi. VAR'a gitmesi için yerlerde mi yatalım!"ATIKER Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, mücadelenin ardından hakemleri eleştirdi. "Sahada çifte standart nasıl uygulanır gördük" diyen Aksoy, şunları söyledi: "Fenerbahçe açıklama yapınca hafta içi biz de açıklama yapma gereği duyduk. Skrtel'in hareketini hakem görmeyebilir de VAR nasıl görmez? Fenerbahçe 10 kişi oynayacakken biz 10 kişi oynadık. Ali Koç'un dediği gibi adil bir yönetim gerekli."Maçtan önce F.Bahçeli taraftarlar TFF ve MHK'yı protesto etti. Yürüyüşe binlerce taraftar katıldı.