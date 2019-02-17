15/16/17 Şubat Maç Sonuçları! Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'de 15 Şubat Cuma günü haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş zorlu deplasmanda Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı lacivertli takım ise 10 kişi kalan Konyaspor'u mağlup edemeyerek ağır bir yara daha aldı. Bu akşam ise lider ile puan farkını kapatmak isteyen Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu maç sonuçları sonrası oluşan puan durumu burada! İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları
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MAÇ SONUÇLARI
FİKSTÜR
15 Şubat Çarşamba
Yeni Malatya Beşiktaş (1-2)
16 Şubat Cumartesi
Akhisar Bld. Ankaragücü (0-0)
Bursaspor Rizespor (0-2)
Fenerbahçe Konyaspor (1-1)
17 Şubat Pazar
Erzurumspor Sivasspor
Trabzonspor Alanyaspor
Kayserispor Göztepe
Kasımpaşa Galatasaray
18 Şubat Pazartesi
Antalyaspor Başakşehir
SÜPER LİG PUAN DURUMU
ERSUN YANAL: FENERBAHÇE BU DURUMDAN...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 berabere biten Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Konyaspor'un savunma konusunda iyi olduğunu bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Ersun Yanal, "Bunun için de özellikle kenarlardan oyunu hızlı oynayıp ceza sahasında oyuncularımızı topla buluşturmayı düşündük. Savunmayı zorlayacak pozisyonlar oluşturmanın hesabındaydık ama olmadı. Kendi oyuncularımızı rakip ceza sahasında topla buluşturduk ama sonuç alamadık. En azından maçı kazanma arzumuz etkiliydi. Uzaktan şut atmamız ve oyunu kenarlardan delerek getirmemiz gerekiyordu. Bu konuda çabamızı eksik gördüm. Kazanabileceğimiz bir oyunda 1 puan almış olduk. Rakip her zaman iyi savunma yapan bir ekip ve bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı" dedi.