15/16/17 Şubat Maç Sonuçları! Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'de 15 Şubat Cuma günü haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş zorlu deplasmanda Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı lacivertli takım ise 10 kişi kalan Konyaspor'u mağlup edemeyerek ağır bir yara daha aldı. Bu akşam ise lider ile puan farkını kapatmak isteyen Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu maç sonuçları sonrası oluşan puan durumu burada! İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları

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MAÇ SONUÇLARI

FİKSTÜR

15 Şubat Çarşamba

Yeni Malatya Beşiktaş (1-2)

16 Şubat Cumartesi

Akhisar Bld. Ankaragücü (0-0)

Bursaspor Rizespor (0-2)

Fenerbahçe Konyaspor (1-1)

17 Şubat Pazar

Erzurumspor Sivasspor

Trabzonspor Alanyaspor

Kayserispor Göztepe

Kasımpaşa Galatasaray

18 Şubat Pazartesi

Antalyaspor Başakşehir

SÜPER LİG PUAN DURUMU

ERSUN YANAL: FENERBAHÇE BU DURUMDAN...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 berabere biten Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Konyaspor'un savunma konusunda iyi olduğunu bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Ersun Yanal, "Bunun için de özellikle kenarlardan oyunu hızlı oynayıp ceza sahasında oyuncularımızı topla buluşturmayı düşündük. Savunmayı zorlayacak pozisyonlar oluşturmanın hesabındaydık ama olmadı. Kendi oyuncularımızı rakip ceza sahasında topla buluşturduk ama sonuç alamadık. En azından maçı kazanma arzumuz etkiliydi. Uzaktan şut atmamız ve oyunu kenarlardan delerek getirmemiz gerekiyordu. Bu konuda çabamızı eksik gördüm. Kazanabileceğimiz bir oyunda 1 puan almış olduk. Rakip her zaman iyi savunma yapan bir ekip ve bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı" dedi.