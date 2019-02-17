Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor'da kongre kararına sebep olan görüşme

'da kongre kararına sebep olan görüşme

Çaykur Rizespor maçı sonrası yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Alınan karara sebep olan taraftarlar ile Başkan arasındaki görüşme ise ortaya çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 11:39
Bursaspor'da kongre kararına sebep olan görüşme

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Bursaspor'un yönetim kurulu, mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre kararına sebep olan taraftar ve başkan görüşmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Takımın gidişatından şikayetçi olan taraftarlar, hem yönetimi hem de Samet Aybaba'yı eleştirerek, Başkan Ali Ay'ın bir an önce kongreye gitmesini istedi.

Görüşmenin ardından Bursaspor yönetimi, kısa süre sonra olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

Bursaspor'da kongre kararına sebep olan görüşme

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor'da kongre kararına sebep olan görüşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN