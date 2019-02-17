Kasapoğlu’ndan İskenderun’a müjde

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'daki temasları kapsamında İskenderun ilçesinde 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, İskenderun için bakanlık ve İskenderun Belediyesi olarak çok güzel projeler planladıklarını kaydetti. Türkiye genelinde,projesini çok önemsediklerinin altını çizen Kasapoğlu, şöyle devam etti: "diye konuştu.Belen ilçesini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ilçenin talebi olan iki halı saha ve bir futbol sahasını yapacaklarını da açıkladı.