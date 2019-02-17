Kasapoğlu’ndan İskenderun’a müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'daki temasları kapsamında İskenderun ilçesinde 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, İskenderun için bakanlık ve İskenderun Belediyesi olarak çok güzel projeler planladıklarını kaydetti. Türkiye genelinde, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın"
projesini çok önemsediklerinin altını çizen Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Bu kapsamda mevcut havuzlarımızın rehabilitasyonun yanında İskenderunumuz'daki bir mahallemize butik bir havuz inşası yönünde karar aldık. Bunun yanında İskenderunumuz'un değişik mahallelerine 10 adet futbol, voleybol, basketboldan oluşan semt sahalarının inşaası noktasında belediye başkanlarımızla, yerel yöneticilerimizle, milletvekillerimizle bir karar aldık. Bunun müjdesini değerli İskenderunlularla paylaşmak isterim"
diye konuştu.
Belen ilçesini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ilçenin talebi olan iki halı saha ve bir futbol sahasını yapacaklarını da açıkladı.