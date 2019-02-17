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’da 'Denizli istifa' sesleri

’nın ile kaşı karşıya geldiği mücadelede Kasımpaşa taraftarları teknik direktör ’ye 'istifa' tezahüratları yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 21:21
Kasımpaşa’da 'Denizli istifa' sesleri

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, lacivert-beyazlı tribünlerden 'Denizli istifa' sesleri yükseldi. Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'nın başına geçen Mustafa Denizli, lacivert-beyazlı ekipte ligde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa ile çıktığı son 4 maçta ise galibiyet yüzü göremezken, Galatasaray maçında da gelen 3. golün ardından tribünlerden istifa tezahüratları geldi. Lacivert-beyazlı tarafttarlar, Denizli'yi istifaya davet ederken, 'Mustafa Denizli rezil ettin sen bizi' diye de tezahüratta bulundu.
Mücadelenin 68. dakikasında Galatasaray'ın 4. golü bularak farkı 3'e çıkarmasıyla bu tezahüratlar daha da yoğunlaştı.

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Kasımpaşa’da 'Denizli istifa' sesleri
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