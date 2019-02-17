Kayserispor - Göztepe (Canlı)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Göztepe maçını Serkan Tokat yönetiyor. Tokat'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Erdem Bayık yapıyor.
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KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Kana-Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Umut Bulut, Artem Kravets
Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Hasan Hüseyin Acar, Berkant Kök, Mert Özyıldırım, Emre Demir, Silvestre Varela
GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Titi, Lumor Agbenyenu, Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Halil Akbunar, Andre Castro, Yoan Gouffran, Deniz Kadah
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Berkan Emir, Kadu, Axel Ngando, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Erol Sepil, Nabil Ghilas, Cameron Jerome