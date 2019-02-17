Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor - Göztepe (Canlı)

(Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında , 'yi konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 17.2.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 15:53
Kayserispor - Göztepe (Canlı)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Göztepe maçını Serkan Tokat yönetiyor. Tokat'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Erdem Bayık yapıyor.

MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Kana-Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Umut Bulut, Artem Kravets
Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Hasan Hüseyin Acar, Berkant Kök, Mert Özyıldırım, Emre Demir, Silvestre Varela

GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Titi, Lumor Agbenyenu, Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Halil Akbunar, Andre Castro, Yoan Gouffran, Deniz Kadah
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Berkan Emir, Kadu, Axel Ngando, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Erol Sepil, Nabil Ghilas, Cameron Jerome

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor - Göztepe (Canlı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN