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'da dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Teknik Direktör ile yollarını ayırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 16:26
Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da taraftarın istifaya çağırdığı Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasına dair sorulara sert bir dille cevap vermişti. Demirbakan, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı.

Turuncu-beyazlılar bu sabah yapılan antrenmana Ali Asım Balkaya yönetiminde çıkarken, Adanaspor kulübü ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi
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